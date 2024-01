Sito‘s 500-Euro Weihnachtsgeschenk

Kurz vor Weihnachten bekam der Förderverein des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums für Schüler in längerer Krankenhausbehandlung Heinrich-Brügger-Schule Besuch von der Firma Sito International. Sito-Geschäftsführer Thomas Hug hatte ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Er überreichte der Vorsitzenden des Fördervereins, Buket Altan, und dem Schulleiter der Heinrich-Brügger-Schule, Stephan Prändl, einen Scheck in Höhe von 500 Euro.

Die Firma Sito ist in diesem Jahr von Hergatz nach Wangen umgezogen. Da nicht alle Waren vom alten in das neue Lager transportiert werden konnten, entschloss sich der Profi für Reinigungsprodukte, die restlichen Waren zu verschenken und rief zu einer Spendenaktion für den guten Zweck auf. Die Aktion wurde über Social Media verbreitet und kam bei der Community sehr gut an. Nach nur 1 Stunde und 20 Minuten war das Lager leer und die Aktion bereits beendet. In dieser Rekordzeit kamen 315,40 Euro an Spenden zusammen. Die Firma Sito stockte den Betrag auf 500 Euro auf und spendete diesen an den Förderverein SBBZ - Heinrich-Brügger-Schule. „Mit dieser Spende können wir nun die Schulbibliothek der Heinrich-Brügger-Schule erweitern“, freut sich Buket Altan. „Gerade das Vorlesen im Kleinkind- und Grundschulalter ist besonders wichtig und so können wir den Kindern, die in Begleitung zu uns kommen, ein entsprechendes Angebot machen“, so Stephan Prändl. Thomas Hug freut sich, mit seiner Spende einen Beitrag für die Gesellschaft und damit für Kinder und Jugendliche, die es nicht so leicht haben, leisten zu können. Ein herzliches Dankeschön geht zudem auch an alle, die gespendet haben.