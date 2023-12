Sinnvoll vererben einfach erklärt

Der Verein „Altwerden in Ratzenried“ hat in diesem Jahr damit begonnen, neben dem Mobilitätsangebot „ArgenMobil“ und den nachbarschaftlichen Hilfeleistungen „Hilfen im Alltag“ immer wieder Vorträge für die Bürgerinnen und Bürger anzubieten. Im Fokus steht natürlich auch hier das lebens- und liebenswerte Altwerden im Dorf. Nach zwei Vorträgen zum Thema „Pflege“ von Sabine Bracciale, Pflegestützpunkt des Landkreis Ravensburg wurde im letzten Vortrag das Thema „Erben und Vererben“ in den Fokus genommen.

Susanne Hirt, Juristin, ging auf das Thema „Erben und Vereben“ in erfrischender Art und Weise ein. Über 80 Zuhörer aus Argenbühl und angrenzenden Städten wie Isny und Wangen folgten der Einladung des Vereins. Es war keine Sekunde langweilig. Mucksmäuschenstill folgten die Besucher den Ausführungen und Darstellungen auf dem Flipchart von Susanne Hirt. Für alle, die über eine letztwillige Verfügung nachdenken und folgenschwere Fehler vermeiden möchten, erläuterte sie die drei wichtigsten Regeln, wie die gesetzliche Erbfolge aussieht. Keine Frage zu den Möglichkeiten der Testamentserstellung und -gestaltung blieb unbeantwortet. Ist es nicht manchmal besser, bereits zu Lebzeiten Vermögenswerte zu übertragen? Welche Fehler sollte man vermeiden? Was sind die Irrtümer im Bereich „Erben und Vererben“; die sich hartnäckig halten, aber rechtlich nicht relevant sind? Diese und viele andere Aspekte erläuterte Susanne Hirt mit Charme und Fachkompetenz. Alles in Allem - ein sehr gelungener Abend!

Der Verein „Altwerden in Ratzenried“ bedankt sich bei der Referentin, begleitet von großem Applaus der Zuhörerschaft. Großem Dank gilt auch der Katholischen Kirchengemeinde für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. Im neuen Jahr wird das Vortragsangebot fortgesetzt.