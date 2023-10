Silber bei deutschen Meisterschaften

Bei den deutschen Meisterschaften im Schießsport gelang Georg Bodenmiller von der Schützengilde Deuchelried ein bemerkenswerter Erfolg. In der Disziplin „Luftpistolenschießen-Auflage“ holte er überraschend die Silbermedaille und den Titel des Vize-Meisters.

Dieser Triumph war das Ergebnis von Präzision und Talent. Bodenmiller hatte sich durch einen hervorragenden siebten Platz bei den Landesmeisterschaften für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften qualifiziert. Bereits zum sechsten Mal bei den deutschen Meisterschaften dabei, hatte er sich eine Platzierung unter den Top 30 Schützen als Ziel gesetzt.

Der Wettkampf begann mit einem weniger starken ersten Schuss von 8,9 Ringen, doch Bodenmiller bewahrte Ruhe und zeigte beeindruckende Nervenstärke. Serien mit 100,5, 102,5 und 103,6 Ringen führten zu einem Gesamtergebnis von 306,6 Ringen. Als er den Wettkampf beendet hatte, war noch nicht klar, welchen Platz Bodenmiller erreicht hatte. Die Ergebnisse der anderen Schützen wurden mit großer Spannung erwartet. Als die Endresultate schließlich bekannt gegeben wurden, erwies sich sein zweiter Platz als ein spektakulärer Triumph.

Bodenmiller kommentierte seinen Erfolg bescheiden: „Die Favoriten hatten dieses Mal alle einen schwächeren Tag erwischt und blieben deutlich hinter ihren üblichen Ergebnissen zurück.“ Dies unterstreicht die extreme Konkurrenz in dieser Disziplin, da die Unterschiede zwischen den Platzierungen minimal sind. Zwischen dem siebten und dem zweiten Platz lagen nur wenige Ringe.

Zurück in Deuchelried wurde der Erfolg gebührend gefeiert. Ein Beleg dafür, dass auch in der Seniorenklasse unsere Schützen ihren wohlverdienten Platz im Wettkampfgeschehen finden. Die Schützengilde Deuchelried hatte noch einen weiteren Teilnehmer bei den Meisterschaften: Arthur Häusle. In der Klasse „10m Luftpistolenschießen ‐ Senioren III“ erreichte er den 25. Platz mit beeindruckenden 301,6 Ringen.

Wir gratulieren Bodenmiller und Häusle herzlich zu ihren großartigen Leistungen bei den deutschen Meisterschaften im Schießsport und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg in ihrer sportlichen Laufbahn.