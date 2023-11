„Sieben Tage Mo“ und hundert Sechstklässler/innen

Dass es gut werden würde, war vorher schon klar. Aber dass wirklich alle Schüler/innen und begleitenden Lehrerinnen so begeistert waren, war schon ungewöhnlich. Das belegen auch die Stimmen aus der 6b zu der Lesung von Oliver Scherz am Dienstag, 14. November, im Sitzungssaal des RNG. Das Buch „Sieben Tage Mo“ aus dem Bestand der Mediathek ist jedenfalls bereits ausgeliehen ...

An dieser Stelle ein großes DANKESCHÖN an die Buchhandlung Osiander Wangen, die uns dieses Erlebnis ermöglicht hat!

Stimmen aus der 6b zur Lesung (gesammelt von S. Wigand): „Es war einfach mega, man hat sich richtig vorgestellt, wie die ganzen Bilder ausgesehen hätten. Es war die beste Lesung, die ich je gehört habe.“; „Oliver Scherz hat durch sein aufregendes Lesen überzeugt.“; „Ich fand es richtig mega, wie er vorgelesen hat und dazu Musik mit seiner Gitarre gespielt hat.“; „Er hat sehr gut betont und sich gut in die Rolle hineinversetzt.“; „Ich fand es atemberaubend, wie Oliver Scherz mit dem Buch verschmolzen ist und so eine wunderbare Geschichte erfunden hat, die sehr spannend und aufregend zugleich ist.“; „Oliver Scherz ist richtig nett. Er hat unsere Fragen toll beantwortet.“; „Oliver Scherz ist einfach richtig sympathisch. Er hat so toll gelesen und man hat gesehen, dass ihm das Lesen total Spaß macht.“; „Super toll gelesen und vor allem die Gitarrenlieder waren cool gespielt. Er selbst war richtig entspannt und nett. Ich fand es super!“; „Richtig cooler sympathischer Typ, toll gelesen, mega Buch.“; „Das Buch ist sehr gut gelungen. Man bekommt einen Einblick in eine Familie, die einen Sohn mit Behinderung hat und wie schwierig es für solche Familien ist.“; „Eine gelungene Lesung, welche einen in die lustige, spannende und einfühlsame Geschichte eintauchen lässt.“