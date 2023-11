Sieben Familiensportabzeichen am Saisonabschluss

Zum Abschluss einer erfolgreichen Saison konnten neben sieben Familiensportabzeichen auch das 50. Sportabzeichen an Wolfgang Reutter übergeben werden. Insgesamt waren es 60 Sportabzeichen an Jugendliche und Erwachsen in diesem Jahr, wobei insgesamt 17 Personen das Sportabzeichen zum ersten Mal erreicht haben.

Begonnen wurde das Vorbereitungstraining wieder im Mai. Der Trainings- und auch Abnahmetag wurde auf vielfachen Wunsch wieder auf den Dienstag gelegt. Trotz zwei verregneten Trainingsabenden fanden insgesamt sieben Abende statt, an dem unter fachkundiger Leistung von Claudia Eder, Silke Fink und Uli Stefan trainiert werden konnte.

Die Abnahmen fanden im Juli und auch noch September statt. Alles verlief ohne Verletzungen.

Mit einer Wanderung in der Hausbachklamm bei Weiler bei herbstlichem Sonnenschein fand für eine kleine Gruppe die Saison einen schönen Abschluss.

Die Übergabe der Sportabzeichen fand im Rahmen des Saisonabschluss statt, dass in gemütlicher Runde gefeiert wurde.

Insgesamt waren es 60 Sportabzeichen (19 Jugendliche und 41 Erwachsene). Dabei waren es 44 in Gold, 11 in Silber und 5 in Bronze, wobei insgesamt 17 Jugendliche und Erwachsene das Sportabzeichen zum ersten Mal gemacht haben. Dabei waren auch Jugendliche und Erwachsene, die das Sportabzeichen für ihre Bewerbung bei Polizei und Zoll benötigen.

Das norwegische Sportabzeichen hat Wilfried Fuchs (12 x) und Michael Bargmann (5 x) wieder erfolgreich abgelegt.

Auch sieben Familien haben wieder generationsübergreifend das Familiensportabzeichen erhalten. Dies sind die Familie Fink, Franke, Friedrich, Kossmann, Jendrossek, Rudolf und Traub.

Besonders hervorzuheben sind bei den Jugendlichen die Sportabzeichen von Timo Fink (10). Bei den Erwachsenen Ursula Jendrossek (5), Hannes Franke (5), René Friedrich (5), Annemarie Kraus (10), Kris Schliffka (10), Herbert Endfellner (25), Wolfgang Sohler (25), Florian Traub (25), Michael Traub (35), Wolfgang Reutter (50), Josef Troll (54), Dieter Rotzler (66) - Anzahl der Wiederholungen in der Klammer.

Es geht ein Dank an die Prüfer/innen Silke Fink, Claudia Eder, Andrea Wagner, Bernd Kossmann, Uli Stefan, Wolfgang Sohler, Florian Traub und Michael Traub.