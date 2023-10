Sichtbarer Baufortschritt im Rohrdorfer Kindergarten

Mit dem Herbst stellt man sich auf vielen Baustellen die bange Frage, ob man für den Winter gerüstet ist: sind alle Gewerke so gut vorangekommen, dass die kalte Jahreszeit für den Innenausbau genutzt werden kann? Beim Rohrdorfer Kindergarten lautet die Antwort eindeutig: JA!

Denn mit der Montage der Fassade und der Verlegung des Estrichs ist der Neubau wieder zwei gewaltige Schritte vorangekommen. Damit wird zugleich auch sichergestellt, dass es in den kalten Wintermonaten, in denen die Witterung Außenarbeiten aller Art erschwert, auf der Baustelle weitergeht. Ortsvorsteher Max Boneberger freut sich sehr darüber, dass die Gewerke im Zeitplan liegen und weiterhin alle motiviert bei der Sache sind. So sieht er der kalten Jahreszeit in puncto Baufortschritt gelassen entgegen, denn er weiß, dass nun bald der Fokus verstärkt auf dem Innenausbau liegt.