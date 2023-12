Seeh-Holz - Fundstücke und viel mehr

Der Künstler Peter Gebhard aus Tettnang zeigt einen Querschnitt seines Schaffens in der am Freitag, 1. Dezember, eröffneten Ausstellung „Seeh-Holz“, deren Titel die Arbeiten aus Schwemmholz des Bodensees und anderer Gewässer in den Vordergrund rückt. Ein markantes Beispiel für das, was Gewässer angespült haben - also „See-Holz“ - ist der „Tanz der Sirenen“, aber auch Arbeiten wie „Flügel“ oder „Bodensee-Muräne“ (Schlangen-ähnlicher Fisch, der vorwiegend in tropischen Gewässern zuhause ist). Alle Arbeiten sind „seh-Holz“ - also Arbeiten aus ganz unterschiedlichen Hölzern, auch solchen die keine Verwitterungsphase im Wasser hinter sich haben: Sensibel gestaltete Holzarbeiten ganz unterschiedlicher Art, die für das Auge ein Seherlebnis bieten. Das entwurzelte Bäumchen ist den See-Hölzern ähnlich, wurde aber nach der Rodung von Peter Gebhard sorgfältig als Symbol auch für entwurzelte Menschen präpariert.

Das breite Spektrum zeigt auch Hölzer mit fluoreszierenden Kunststoff-Einschlüssen wie auch oberflächlich mit leuchtender Farbe gestaltete Naturhölzer oder zum Beispiel ein aus Multiplex-Platten gestaltetes Objekt. Allen gemeinsam ist der sensible Umgang mit Farbe, Form und Oberflächen ohne auf mutige Schritte zu verzichten.

Die Ausstellung ist bis Freitag, 1. März 2024, zu sehen und nach Vereinbarung geöffnet (Telefon 0157 76088145) und lädt auch zum spontanen Besuch ein. Ein kleines Risiko, dass zu dem Moment niemand öffnen kann, muss der spontane Besucher in Kauf nehmen. Siehe auch www.galerie-peregrinus.de