Sechstklässler der GMS Amtzell erklimmen die Berge im Verwall

Nach langer Planungsphase stand es fest: Die Stufe 6 des LSZ Amtzell startet ein großes Abenteuer und erklimmt die Berge. Muskelkraft und Teamgeist waren gefragt, denn die geplante Tour sollte alpin werden. Ein schwerer Rucksack, Trennungsschmerz und Angst vor der Bewältigung dieser Bergtour waren anfangs mit im Gepäck.

Drei Tage lang durfte unsere Jahrgangsstufe 6 die Gipfel oberhalb des Paznauntals im Verwall erklimmen und mit insgesamt rund 1500 Höhenmeter Aufstieg über sich und so manche Komfortzone hinauswachsen.

Nachdem die erste Etappe zur Friedrichshafener Hütte geschafft war, lockte der frische Bergsee mit Abkühlung und ersten Abenteuern. Die zweite Tour führte die Truppe mit Sack und Pack über das Muttenjoch zur Neuen Heilbronner Hütte ‐ wobei unsere Gipfelstürmer die Wartezeit vor der anspruchsvollen Überquerung für einen „kurzen“ Abstecher auf die Gaisspitze mit rund 2800 Metern über Meeresspiegel nutzten. Sechs Lehrkräfte und Hund Torvi unterstützten die muntere Schülertruppe.

Mit jedem Schritt aufwärts war spürbar: Es wird ein harter Weg, doch Aufgeben ist keine Option. Am zweiten Tag, der langen Etappe zwischen den Hütten, wuchsen die Schüler über sich hinaus und entwickelten einen Teamgeist, der seinesgleichen sucht. Für alle klar, dass sie hier etwas Außergewöhnliches erleben durften. Aus einer körperlichen Grenzerfahrung entwickelte sich ein so positives Vertrauen in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten, aber auch das Gefühl Teil einer Gemeinschaft zu sein, ohne Ausgrenzung, ohne Kompromiss.

Bei gesellig fröhlichem Abendessen voller Stolz auf die genommenen Hürden konnte wieder Kraft getankt werden, bevor am darauffolgenden Morgen der Abstieg und Abschied von der beeindruckenden Berglandschaft folgte.

Die Albrecht von Dewitz Stiftung ‐ OUTDOOR MACHT SCHULE ‐ , deren Kontakt über Vaude und Antje von Dewitz, Vorsitzende des Stiftungsrats, hergestellt wurde, unterstütze das Projekt „Amtzeller Gipfelstürmer“ finanziell. Nachdem sich die Lehrkräfte um die Förderung bemüht hatten, kam schnell die Antwort, dieses Outdoorprojekt erfüllt alle Kriterien. Durch die finanzielle Zuwendung konnte professioneller geplant werden. Ausrüstung, Lunchpakete, ein gemeinsamer Abschluss nach der Tour sowie die Gesamtkosten für die Eltern konnten durch diese Hilfe reduziert werden. Ende gut, alles gut!