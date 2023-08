Schwarzgurtprüfungen der Wangener Karatekas

Mit zehn Teilnehmern war der Wangener Karateverein „Taku Ku Kan“ beim diesjährigen Gasshuku des Deutschen JKA–Karate Bunds (DJKB) in Tamm (Landkreis Ludwigsburg) vertreten. Gasshuku bedeutet „Gemeinsames Üben Gleichgesinnter“ und so trafen sich Ende Juli/Anfang August in Tamm über 900 Karatekas aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern, um gemeinsam zu lernen und zu trainieren.

Renommierte Trainer aus Japan und Deutschland gaben eine Woche lang bis zu drei Trainingseinheiten am Tag, die körperlich und geistig einiges abverlangten.

Den Höhepunkt des Gasshukus stellte für vier Wangener sicherlich die Prüfung zum Schwarzgurt (Dan) dar, die wie immer gegen Ende der Trainingswoche stattfand.

Unter den Augen von DJKB–Nationalcoach Thomas Schulze (7. Dan) und des Chief–Instructors Europa der Japan–Karate–Association (JKA), Hideo Ochi (9. Dan), war ein 20–minütiges Programm aus Grundschulkombinationen, diversen Kumiteformen (Partnerkampf) und Kata (stilisierter Kampf gegen mehrere imaginäre Gegner) zu absolvieren, welches nochmals alles abverlangte. Stolz, erleichtert und glücklich nahmen sie danach ihre Urkunden entgegen.

So konnten sich Martina Schmidbauer–Pidd und Thomas Willy über die bestandene Prüfung zum 3. Dan freuen. Sabine Prencipe und Barbara Hohmann bestanden ihre Prüfungen zum 2. Dan.

Zufrieden zeigte sich auch Peter Hurter, Cheftrainer des Wangener Karatevereins „Taku Ku Kan“, der die vier Prüflinge über mehrere Monate hinweg intensiv vorbereitete.

Wer die neu Graduierten beim Karatetraining einmal hautnah miterleben möchte: Erwachsene Karate–Interessierte und/oder Wiedereinsteiger können gerne nach den Sommerferien mittwochs von 19 bis 20 Uhr in der Wangener Lothar Weiß Halle an einem Probetraining teilnehmen. Für Kinder ab 6 Jahren besteht diese Möglichkeit montags von 17.30 bis 18.30 Uhr im Mehrzweckraum des Kindergartens St. Michael, Katzbachweg 36.