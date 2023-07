Schulfest in Rohrdorf — ein voller Erfolg

Das Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu und die Sommerferien stehen unmittelbar vor der Tür — die beste Gelegenheit also, die Leistungen der letzten Monate mit einem Schulfest zu feiern. Und da es in der Grundschule Rohrdorf einiges gab, was besonders zu würdigen war, fand sich die Schulleiterin Sabine Maidel mit dem ganzen Schulteam, den Schülerinnen und Schülern sowie Eltern im Theatersaal ein, um die Ereignisse Revue passieren zu lassen.

Im wahrsten Sinne des Wortes wurde so auch gleich die passende Bühne für die tolle Leistung geboten, die Elia Maier, Raphael Maidel und Jonas Schmid beim diesjährigen Stadtradeln erzielt haben. Sie haben mit den geradelten Kilometern nicht nur gute Plätze im Ranking erzielt, sondern darüber hinaus auch einen wertvollen Beitrag für Klima und Umwelt geleistet. Zu Recht wurden sie dafür von Frau Maidel gelobt und ausgezeichnet, was ihnen sicher auch im nächsten Jahr Ansporn ist, wieder mit von der Partie zu sein. Dabei sein ist ja auch das olympische Motto, das dann im Anschluss auf dem Schulhof bei der Kinder–Olympiade auf fröhliche Weise Gestalt annehmen konnte.

Für das leibliche Wohl sorgte der Förderverein der Grundschule Rohrdorf und in den Klassenzimmern konnte die Ausstellung zu den Ergebnissen der Projekttage besichtigt werden. So konnte man sich in Rohrdorf über ein rundum gelungenes Schulfest freuen, bei dem für Groß und Klein ein buntes, abwechslungsreiches Programm voller Spiel und Spaß geboten war.