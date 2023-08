Schützenverein Rohrdorf lädt ein

Im Rohrdorfer Kalender gibt es seit einiger Zeit einen festen Termin, der sich im Ort etabliert hat. Denn der Schützenverein Rohrdorf lädt seit einiger Zeit immer am 1. Sonntag des Monats zum Jedermannsschießen mit gemütlichem Frühschoppen ein. Das Angebot wird sowohl von Schießsportbegeisterten aus anderen Vereinen angenommen als auch von interessierten Neulingen in diesem Sport. Der nächste Termin steht am Sonntag, den 3. September ab 10 Uhr auf dem Programm. Es sind alle herzlich eingeladen, die sich gerne einmal beim Schießen ausprobieren wollen oder einfach auch nur zum „gmietliche Zammehocke“ kommen wollen. Der Frühschoppen findet bei gutem Wetter vor dem Schützenheim, bei schlechtem Wetter im Schützenheim statt. Für das leibliche Wohl ist bei jedem Wetter bestens gesorgt — auf kulinarische Überraschungen darf man gespannt sein. Der Erlös kommt dem geplanten Ankauf der neuen elektronischen Schießanlage zugute, so dass die Teilnahme nicht nur Spaß, Sport & Spiel dient, sondern auch einem guten Zweck. Nicht zuletzt deshalb freut sich die Vorstandschaft des Schützenvereins auf eine besonders rege Teilnahme.

