Schützenverein Rohrdorf freut sich über 1000 Euro

Jung und Alt gemeinsam, denn: Viele schaffen mehr! Diese Erfahrung hat auch der Schützenverein Rohrdorf gemacht, als es um die Anschaffung einer neuen elektronischen Schießanlage ging.

Der Verein ‐ der auf eine 165-jährige Geschichte zurückblicken kann ‐ möchte zukunftsfähig bleiben und weiterhin die junge Generation für den Schießsport begeistern, was in Zeiten von Computertechnologie mit der Bestandsanlage immer schwieriger wird. Die Jugendarbeit liegt dem Schützenverein sehr am Herzen, wie auch die aktuellen Zahlen beweisen: Von 70 Mitgliedern sind aktuell zwanzig aktiv, die Hälfte davon sind Jugendliche. Das zeigt, das hier die Freude am Schießsport mit viel Engagement und Enthusiasmus vermittelt wird.

In diesem Sommer ist der Aufstieg der Luftpistolen-Mannschaft in die Oberliga gelungen ‐ ein Erfolg, wie er in der Geschichte des Vereins einzigartig ist. Um dank der neuen Schießanlage wettbewerbsfähig zu bleiben, rief man zunächst eine Sponsorenaktion ins Leben, mit der lokale Firmen um Spenden gebeten wurden ‐ auf diese Weise kam bereits knapp 1/3 der benötigten Summe zusammen. Das war ein schöner Erfolg, aber es reicht noch nicht für die Anschaffung der neuen Anlage.

Mithilfe einer Crowdfunding-Aktion in Zusammenarbeit mit der Volksbank Allgäu-Oberschwaben sollen deshalb daraus nun 100 Prozent werden! Es wurde ein Konto eingerichtet, auf dem Spenden eingezahlt werden können, die von der Bank bei Erreichen des Ziels aufgestockt werden. Einer der ersten Einzahler war der Rohrdorfer Ortsvorsteher Max Boneberger, der den Verantwortlichen des Vereins ‐ Dirk Mader, Stefan Knorr, Nicole und Axel Selonke ‐ einen Besuch auf dem Isnyer Wochenmarkt abstattete, wo am vergangenen Donnerstag kräftig die Werbetrommel für das Vorhaben gerührt wurde.

Symbolisch übergab Max Boneberger zum Startschuss der Aktion einen Scheck über den eingezahlten Betrag von 1000 Euro. Dank des Engagements von Ortsverwaltung und Ortschaftsrat Rohrdorf war es möglich, dieses wichtige Projekt zu unterstützen und den Betrag auf dem Crowdfunding-Konto des Schützenvereins Rohrdorf (IBAN: DE09 6509 1040 0187 5210 00) einzuzahlen in der Hoffnung, dass viele weitere Spenden folgen mögen.