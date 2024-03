Schützengilde Neuravensburg verpasst Aufstieg

Die Luftpistolenschützen Heiko Leib, Roland Roth, Nicolai Franke, Matthias Medele und Werner Müller aus Neuravensburg zeigten, dass sie zu den Top-Teams ihrer Klasse gehören. Der Aufstieg in die Bezirksliga wurde in einem spannenden Finale von den Schützen des SV Pfärrichs vereitelt. Am letzten Wettkampftag konnten sie ihren Heimvorteil nutzten und sich an die Tabellenspitze setzen.

Die erste Mannschaft im Luftgewehr, bestehend aus Alexander Bauer, Nicolai Franke, Heiko Leib und Andreas Jocham musste die gesamte Saison auf Stefan Müller verzichten und konnten den Abstieg aus der Kreisliga A nicht verhindern.

Ein positives Bild zeigte sich bei der zweiten Mannschaft, die den Kampf um den Klassenerhalt gegen SV Niederhofen-Mailand 2 erfolgreich meisterte. Alina Kegel, Franz Scharf, Thomas Weber, Thomas Jarde und Stefan Jarde sicherten der SGi Neuravensburg den Verbleib in der Kreisliga C.

Die Seniorenmannschaft des Schützenvereins Neuravensburg mit Fritz Eckel, Walter Haug und Tina Vercouteren beendete die Runde im Schützenkreis Wangen mit Platz 10 in der ersten Tabellenhälfte.

Anerkennung verdient die Leistung von Walter Haug. Mit 89 Jahren erkämpfte er sich als zweitältester Teilnehmer nach einem verpatzen Start in der Einzelwertung der Seniorenklasse V von 34 Schützen den 16. Platz. Ein eindrucksvoller Beweis, dass der Schießsport bis ins hohe Alter nicht nur Spaß macht, sondern auch erfolgreich betrieben werden kann.

Wir wünschen unseren Schützen für die Kreismeisterschaften ein scharfes Auge und eine ruhige Hand!

Interessierte, die den Schießsport für sich entdecken möchten, sind bei der SGi Neuravensburg am Donnerstag ab 19 Uhr zu einem Schnuppertraining herzlich willkommen.