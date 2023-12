Schützengilde Isny 1478 hat zwei Kreisschützenkönige

Die Schützengilde Isny ging mit 33 Schützen beim Kreisschützentreffen in Gießen an den Start. Insgesamt wurden bei diesem Treffen 487 Einzelstarts mit 100 Mannschaften verzeichnet.

Bei der Siegerehrung in Eisenharz gab es viele Urkunden und bei der Kreisschützenkönigsproklamation freudige Gesichter.

Stellten doch die Isnyer Schützengilde gleich zwei Schützenkönige aus ihren Reihen.

Mit einem 19,3 Teiler (Blattl) gewann bei den Damen unsere Oberschützenmeisterin Kathrin König die würdige Schützenkönigskette. Die zweite Schützenkönigskette bei den Auflagenschützen mit dem Luftgewehr und Luftpistole ging an den 81-jährigen Reinhard Kurringer. Er erzielte mit dem letzten Schuss mit seiner Luftpistole einen hervorragenden 3,7 Teiler. Somit wurde Reinhard Kurringer nicht zum ersten Mal Kreisschützenkönig. Schon in seiner Jugendzeit im Jahre 1963 erzielte er mit dem Luftgewehr ein super Blattl und gewann damals als Erster die von Herrn Wochner aus Wangen neu gestiftete Kreisschützenkönigskette. Jeder Schützenkönig stiftet als Erinnerung eine Medaille mit seinem Namen und Jahreszahl. Dadurch ergeben sich dann die prachtvollen Schützenkönigsketten. Wer diese umhängen darf, schätzt diese Wertschätzung sehr und darf dies auch mit Stolz bei den Schützenumzügen und am Kinderfestumzug tragen.

Die Freude war nicht nur bei unseren Schützenkönigen groß, auch unsere anderen Isnyer Schützen erhielten hervorragende Erstplatzierungen in folgenden Disziplinen:

LG Damen: 1. Kathrin König mit 307,0 Zehntel; LG Herren III: 1. Michael Kurringer mit 294,4 Zehntel; LG Auflage Senioren I: 1. Michael Kurringer mit 309,8; KK liegend Junioren II: 1. Freya Felle mit 282,9; LP Herren I: 1. Adrian Veser mit 300,7; LP Damen I: 1. Kathrin König mit 292,4; LP Damen III: 1. Katrin Veser mit 263,7; LP Schüler männlich: 1. Lorenz Felle mit 235,5; LP Junioren II weiblich: 1. Julia Veser mit 276,5; LP Auflage Senioren V männlich: 1. Hans-Jürgen Kahl mit 305,2; Sportpistole Damen II: 1. Alexandra Böck mit 198 Ringe; Bogen Recurve Herren: 1. Hermann Dilger mit 261 Ringe; Bogen Rec. Damen: 1. Alexandra Böck mit 221 Ringe; Bogen Rec. Master: 1. Herbert Heumos mit 252 Ringe; Bogen Rec. Senioren: 1. Helmut Döring 254 Ringe; Bogen Rec. Schüler A weiblich: 1. Merle Frie mit 278 ; Bogen Rec. Schüler B weiblich: 1. Lena Kriegl mit 212 Ringe

Mannschaften siehe www.sk-wangen.de