Schülerliga Gerätturnen

In diesem Jahr fand die Schülerliga der Mädchen im Gerätturnen in Reute, Tettnang und Ailingen statt. Bei diesem Wettkampf bestanden die Mannschaften aus maximal 10 Turnerinnen, wobei an einem Wettkampf jeweils nur 5 Turnerinnen starten durften. Die drei besten Ergebnisse pro Gerät kamen in die Wertung.

Die MTG Wangen stellte eine E-Jugend-Mannschaft, eine D-Jugend-Mannschaft und eine C-Jugend-Mannschaft mit dem TV Eisenharz als Turngemeinschaft.

Paula Ruge, Mayla Langer, Ayleen Langer, Emma Schneider, Henni Werder und Leni Reiter bildeten die E-Jugend-Mannschaft. Rebecca Zell, Felizitas Schele, Zilla Lier, Josefina Lier, Julia Schneider, Paula Roth und Angelina Reitmeyer turnten für die D-Jugend. Die C-Jugend-Mannschaften bestand aus Lotta Werder, Carla Roth, Rosalie Heuser, Milena Steinhauser und Irene Miller.

Die Mannschaften können mit sich sehr zufrieden sein. In der Gesamtwertung erzielten die Mannschaften den 12. Platz in der E-Jugend, den 10. Platz in der D-Jugend und den 2. Platz in der C-Jugend.