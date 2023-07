Schüler der RS Kißlegg begeistern Zuschauer mit „Odysseus“

Die neu gegründete Musical–AG der Realschule Kißlegg unter der Leitung von Christina Lenz, Tobias Dunst und Christian Hodrius begeisterte das Publikum mit ihrer Aufführung des Musicals „Odysseus“ von Wulff–Henning Steffen.

Die 50 teilnehmenden Schüler der Klassenstufen 6 bis 9 probten das ganze Schuljahr voller Engagement im Chor, im Orchester, ihre Schauspiel– und Solorollen und ihre Tanzchoreografien. Um die Zuschauer in die Zeit der Antike zu entführen, schneiderte die AES–Lehrerin Rebecca Göller mit einem kleinen Schülerteam beeindruckende Kostüme für alle Teilnehmer.

Das Musical erzählt die Geschichte des Helden Odysseus aus dem Blickwinkel des Mädchens Jule, die in ihrem Jugendzimmer die Sagen der Antike liest. Der listige Odysseus befindet sich auf der zehnjährigen Heimreise von Troja. Gemeinsam mit seinen Gefährten segelt er über das große, blaue Meer und erlebt auf unzähligen Inseln spannende Abenteuer. So trifft er unterwegs auf einäugige Riesen, die bezaubernde Kirke und verlockenden Sirenen, erhält ein ungewöhnliches Geschenk von Aiolos und sucht in der Unterwelt Rat beim blinden Seher Teiresias. Mit Scharfblick und Witz befreit er sich und seine Gefährten aus jeder kniffligen Lage. Währenddessen wartet seine Frau Penelope sehnsüchtig auf seine Rückkehr. Auch Odysseus lässt der Gedanke an die Heimat nicht los. So widersteht er den Verlockungen Kalypsos und lehnt die Einladung der Phäaken zu bleiben ab. Das Mädchen Jule sorgt für ein Happy End, bei dem alle das Wiedersehen feiern.

Mit raffinierten Bühnenbildern und Kostümen, einer professionellen Ton– und Lichttechnik durch Herrn Wolfram Högerle und hervorragender schauspielerischer Leistung wurde dem Publikum eine Aufführung geboten, die weit über dem Niveau einer Schüleraufführung lag. Die anspruchsvolle Livemusik durch das Orchester und den Chor, sowie die beeindruckenden Solostücke rissen die Zuschauer mit. So hat sich die neu gegründete Musical–AG in die Herzen des Publikums gespielt. Die Schüler haben nicht nur ihr Talent unter Beweis gestellt, sondern auch gezeigt, dass sie mit großem Engagement und Leidenschaft das Schuljahr über am gemeinsamen Musicalprojekt gearbeitet haben. Ein großer Dank gilt den Sponsoren, Lehrkräften und allen Beteiligten, die diese außergewöhnlichen Aufführungen ermöglicht haben.