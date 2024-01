Da war die Feierlaune dabei: Am frühen Sonntagmorgen erwischte eine Streife in Scheidegg einen 24-Jährigen, der in seinem Transporter elf Fahrgäste dabei hatte. Das teilt die Polizei mit. Das Problem: Maximal zwei Mitfahrer hätten dabei sein dürfen.

Die Gruppe war auf dem Rückweg von einer Party in Österreich. Neun Menschen waren hinten im Laderaum. Ein Unfall hätte schwere Konsequenzen haben können. Alle Beteiligten seien bei der Kontrolle einsichtig gewesen, so die Polizei. Den Fahrer erwartet nun einiges: Nicht nur reicht seine Fahrerlaubnis der Klasse B für so viele Personen nicht aus, weswegen ihn eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erwartet. Außerdem wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro für die zu erwartende Geldstrafe erhoben.