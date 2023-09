Motorradfahrer stürzt bei Scheidegg und verletzt sich schwer

De 20 Jahre junge Motorradfahrer war am späten Freitagnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Sigmarszell und Scheidegg in Fahrtrichtung Scheidegg verunfallt, wie die Polizei am Samstag mitteilt.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit war er demnach in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke gekracht.

Während der 20-Jährige nach wenigen Metern zum Liegen kam, rutschte das Motorrad noch etliche Meter weiter. Der junge Mann wurde mit etlichen Brüchen sowie multiplen Prellungen und Schürfwunden zunächst in das Krankenhaus Lindenberg gebracht, wurde dann aber in das Klinikum Kempten verlegt.

Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von 2000 Euro.