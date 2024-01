Scheidegg

Fasching im Skywalk

Scheidegg / Lesedauer: 2 min

Guggenmusik macht Laune. (Foto: Alexander Prinz )

Gipfel gucken, Wald entdecken, Fasching, Fasnet, Karneval feiern: Im „Skywalk“ in Scheidegg geht es in den nächsten Wochen wild und lustig zu. Zum Auftakt am Samstag, 20.