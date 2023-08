Dilian Kushev singt in St. Gallus

Dilian Kushev, bekannt als die „goldene Stimme aus Bulgarien“, ist am Dienstag, 5. September, um 20 Uhr in der St. Gallus Kirche in Scheidegg zu Gast.

Kushev wurde während seines Studiums an der National Music Academy in Sofia entdeckt. Unter der Bezeichnung „Arienensemble Tosca“ in Musikkooperation mit der deutschen Konzertagentur Köln gründete er 2014 die entsprechende Gesangsformation. Mit mehr als 3000 Kirchenkonzerten in Ost– und Westeuropa sang sich der Bariton in die Herzen der Zuhörer– und Zuschauer, wobei das ansprechende Wesen des Künstlers eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte und spielt. Kirchen und Säle werden durchdrungen vom leidenschaftlichen Gesang des Baritons Kushev bei sakralen Gesängen, Opernarien sowie folkloristisch geprägten Darbietungen.

Karten zu 13 Euro gibt es im Vorverkauf in der Touristinformation Scheidegg, an der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.