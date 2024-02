Salon Gaby Mayer übergibt zum 5.Mal eine großzügige Spende

Im Friseursalon geht es den ganzen Tag vor allem um Schönheit und Wohlbefinden, um den richtigen Schnitt und die passende Farbe. Aber es wird auch über die ganze Vielfalt von menschlichen Problemen und familiären Tragödien gesprochen und die Mitarbeiterinnen lässt das nicht unberührt. Als Oma und Mama gehen besonders die Geschichten über kranke Kinder unter die Haut und deshalb unterstützen Gaby und Marion Mayer bereits mit ihrer 5. Spendenaktion den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder in Ulm.

In den Wochen vor Weihnachten stand eine Spendendose im Salon, die von den Kundinnen und Kunden ausgesprochen großzügig gefüllt wurde und am Ende 525 Euro enthielt. Von Gaby Mayer kam noch eine 1000- Euro-Spende dazu und so durfte Marlies Schindler als Vertreterin der Leutkircher Kontaktgruppe wieder eine sehr schöne Summe nach Ulm weiterleiten.

Dort kann mit den eingegangenen Spenden viel Gutes und Sinnvolles getan werden, um das Leben der erkrankten Kinder und ihrer Familien wenigstens etwas zu erleichtern.