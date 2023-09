Saisonstart einmal anders

Am Sonntag, 3. September, startete die Schützenkameradschaft Kleinhaslach mit einer Wanderung zur Königs–Alpe in die Saison 2023/24. Um 10 Uhr traf sich eine etwa 30–köpfige Gruppe aller Altersklassen am Wanderparkplatz Schüttentobel.

Bei herrlichem Wanderwetter und angenehmen Lauftempo erreichte man nach rund einer Stunde das Ziel. Hier wurde die Gruppe schon von den Mitgliedern, welche schlecht zu Fuß sind und mit dem Auto zur Königs–Alpe fuhren, erwartet. Da in diesem Verein nicht nur die sportlichen Ergebnisse, sondern auch das kameradschaftliche Vereinsleben aller Mitglieder im Vordergrund steht, wurde der Mittag gemeinsam im geselligen Beisammensein bei Weißwurst und Wurstsalat sowie Getränken verbracht.

Jung und Alt freuen sich schon wieder, nach der Sommerpause, auf die regelmäßigen Schieß– und Kameradschaftsabende. Diese finden wieder ab September jeden Mittwoch um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Großholzleute statt. Dazu sind auch interessierte Mitbürger und Neueinsteiger für den Schießsport herzlich eingeladen. Geschossen werden die Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole.