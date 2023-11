Russische Musiker ehren ihren Landsmann Rachmaninow

Seit vielen Jahren findet die Mittagsmusik sonntags in den Wintermonaten statt. Diesmal ausnahmsweise an einem Abend im Herbst. Hauser wollte den genialen, letzten Romantiker der Musikgeschichte zu seinem 150. Geburtsjahr und 70. Todesjahr auch in Isny zu Ehren bringen ‐ und konnte dazu drei russische Musiker gewinnen. Der Abend wurde zu einem wahren Hörgenuss für Freunde der romantischen Klassik, zumal von Russen interpretiert für ihren großen Landsmann Serguei Rachmaninow, den Großmeister leidenschaftlicher, impulsiver Liebeslyrik und farbenprächtiger Naturpoesie.

Hauser war es auch wichtig, dass sich die drei aus Russland stammenden Musiker selbst vorstellten, ihren Stolz auf ihre Heimat und Kultur trotz des aktuellen Krieges zum Ausdruck bringen konnten.

Die Sopranistin Elsa Kodeda stammt aus dem „Reitervolk“ der Tataren. Mit Studium und ersten Engagements am Theater ihrer Heimat, immigrierte sie nach Süddeutschland, lebt mit ihrer Familie in Oberbayern und ist seit vielen Jahren als Sängerin und Kostümbildnerin bei der Isny-Oper beteiligt.

Der erst 20-jährige Bratschist Denis Valishin stammt aus der Republik Baschkortistan, studiert zur Zeit an der Musikhochschule München und gehörte 2023 erstmalig zur Isny-Oper.

Der stimmlich kraftvolle Bariton Serguei Afonin kommt ursprünglich aus der russischen Region Pensa, lebt jedoch seit seinem 10. Lebensjahr bei seiner Mutter, Opernsängerin in St. Gallen, wo er auch studierte. Seit sechs Jahren ist der Sänger auch eine tragende Säule der Isny-Oper.

Was die drei verbindet sind die gemeinsamen russischen Wurzeln, die russische Sprache und Kultur. Wohl auch auf dem gegenwärtigen politischen Hintergrund war es den drei Künstlern persönlich wichtig, einem der bedeutendsten Pianisten aller Zeiten, ihrem Landsmann Rachmaninow, seine ihm angemessene Ehre zu geben.

Elsa Kodeda brachte mit einem Gedicht die Schönheit der russischen Sprache zum Ausdruck. Der Charme ihrer Sopranstimme, als auch der warm-ausgereifte Bariton Serguei Afonins verliehen der russischen Sprache musikalischen Glanz. Der junge Bratschist Denis Valishin begeisterte das Publikum mit emotional bewegenden Rachmaninow-Romanzen. Serguei Afonin beendete die einstündige Abendmusik mit der prächtigen Arie des betrogenen Zigeuners Aleko, der aus Eifersucht seine Geliebte ermordet hat.