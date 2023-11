Rückblick auf die vergangene Saison

„Hoorig, Hoorig“ hallte es am 11.11. im Adler in Ausnang bei der alljährlichen Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Nibelgau, als Präsident Thomas Blum alle Mitglieder nach der Sommerpause begrüßt. Die Versammlung beginnt er mit dem Totengedanken an die verstorbenen Mitglieder, ehe er auf die vergangene Fasnet zurückblickt ‐ die erste nahezu normale Fasnets-Saison nach Corona. Man habe viel nachzuholen gehabt nach der Pandemie, so der Präsident. Insgesamt wurden 28 Fremdumzüge mit den verschiedenen Narrengruppen besucht. Auch unsere eigenen Veranstaltungen konnten endlich wieder stattfinden. Der Präsident lobt die insgesamt sehr schöne Ballfasnet, die ohne besondere Vorkommnisse verlief und hebt auch die tolle Hallendeko hervor. Ebenso gab es einen Rückblick auf die vergangenen Gruppenjubiliare.

Vizepräsidentin Tatjana Röck berichtet von dem erfolgreichen Kinderrätsel am Hexenruf, bei dem viele Kinder teilgenommen haben und anschließend mit tollen Gewinnen prämiert werden konnten. Hier nochmal vielen Dank an alle Unternehmen, die uns dies durch ihre großzügige Spende möglich gemacht haben!

Anschließend stellt Schatzmeister Achim Haage den positiven Kassenbericht für das vergangene Geschäftsjahr vor. Die Kassenprüfer bestätigen eine hervorragende Kassenführung, woraufhin Ehrenschatzmeister Walter Braun die Entlastung des Kassiers und des Präsidiums durchführte.

Das Präsidium (bis auf Vizepräsidentin) wurde dieses Jahr einstimmig neu gewählt ‐ dies wurde ebenfalls verkündet.

Die Fasnet 2024 steht unter dem Motto „Nibelgau goes Vienna“. Thomas Blum schaut positiv auf eine weitere Saison voller toller Veranstaltungen und Umzüge. 2024 findet der Ball der Zünfte bei uns in Leutkirch statt. Die Vorbereitung hierfür und insgesamt für die ganze Fasnet laufen schon auf Hochtouren: Die Deko wird geplant, das Programm organisiert und auch wieder tolle Aktionen für die Kinder geplant!

Abschließend wurde der Hofstaat von Zunftmeister Hansi Müller vorgestellt, ehe die Versammlung geschlossen wurde.

Wir freuen uns auf die Fasnet und darauf, mit vielen Besuchern wieder feiern zu können! ‐ Hoorig, Hoorig.