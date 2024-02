Rohrdorfer Theatersaal steht ganz im Zeichen der Fasnet

Unbeschwert sein bei Musik und Tanz, in fröhlicher Atmosphäre gut essen und trinken, nette Leute treffen, gute Unterhaltung in froher Runde, ein paar Stunden den Alltag mit allen Sorgen vergessen und Spaß haben - das ist das Wesen der Fasnet. Und darauf darf man sich auch in diesem Jahr wieder freuen bei den traditionellen Fasnetsbällen im Theatersaal Rohrdorf.

Am Samstag, 10. Februar, ab 14 Uhr öffnen sich die Pforten für den Seniorenball, bevor dann am Sonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr beim Kinderball der Nachwuchs feiern darf. Ob alt oder jung, groß oder klein: für kurzweilige Unterhaltung ist dank der zu erwartenden Showeinlagen wie immer bestens gesorgt. Und auch an das leibliche Wohl ist selbstverständlich gedacht - die Kalorien können dann gerne gleich auf der Tanzfläche wieder abtrainiert werden, denn die musikalische Untermalung kommt selbstverständlich auch nicht zu kurz.

Am Samstag sorgt das Bergstüble-Duo für schwungvolle Musik, eine Gesangseinlage des Chors tonArt und lustige Sketche des Rohrdorfer Theatervereins runden das bunte Unterhaltungsprogramm beim Seniorenball ab. Beim Kinderball am Sonntag wird es dann fetzig, wenn ein DJ für Stimmung sorgt. Ganz bestimmt wird es also nicht langweilig, wenn in Rohrdorf wieder in geselliger Runde Fasnet gefeiert wird. „A rechte Hostube“ ist also den Feierfreudigen aller Altersklassen garantiert, die mit von der Partie sind beim diesjährigen Seniorenball und Kinderball im Theatersaal Rohrdorf.