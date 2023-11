Proben beim Theaterverein Rohrdorf haben begonnen

„Die drei Hypochonder von Zimmer 13“ lautet der Titel der Komödie, welche der Theaterverein Rohrdorf an den Weihnachtsfeiertagen im Gemeindesaal zur Aufführung bringt. Spieltermine sind am 26., 29. und 30. Dezember, sowie am 3., 4., 5. und 6. Januar. Die Aufführungen beginnen um 20 Uhr, am 4. und 6. Januar bereits um 18 Uhr. Eine zusätzliche Familienvorstellung findet am 3. Januar um 14 Uhr statt.

Der Kartenvorverkauf im Foyer des Theatersaals beginnt ab 29. November. Öffnungszeiten Kartenvorverkauf bis einschließlich 23. Dezember; mittwochs 17 Uhr bis 19 Uhr, freitags 15 Uhr bis 17 Uhr und samstags 9 bis 11 Uhr. Ab 26. Dezember jeweils an den Spieltagen zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn.