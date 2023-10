Christine Eixenberger gastiert in Rohrdorf

Der Inhalt gibt den Ton an, nicht das Aussehen. Das stellte am Freitagabend Christine Eixenberger, ehemalige Grundschullehrerin, seit über zehn Jahren Kabarettistin und Schauspielerin, gleich zu Beginn ihres Auftritts im Rohrdorfer Theatersaal klar. Lässig in Jeans, Shirt und Blazer, einem Stuhl als einzige Requisite, zelebrierte sie ihr aktuelles Solostück „Einbildungsfreiheit“. Dabei ist der Titel Programm, denn ohne die Freiheit, die sich die Entertainerin herausnimmt für immer neue Histörchen, wäre ihre Performance nur halb so explosiv.

Über 100 Besucher hatten sich auf den Weg gemacht, um dieses knapp zweistündige radebrechende Spektakel mitzuerleben. Enttäuscht wurde keiner, denn die Stimmung blieb durchweg hoch und auch Eixenberger gab sich äußerst zufrieden mit ihrem engagierten Publikum. Erstmals hat sich die Isnyer Kulturreihe „Zwischentöne“ bis nach Rohrdorf vorgewagt. Das im Rahmen ihres Konzeptes, mit den geplanten Veranstaltungen nicht nur in der Stadt zu bleiben, sondern diese genauso in den Ortschaften anzubieten.

Projekt bleibt spannend

Unterschiedlich würde das vom Publikum angenommen, sagt Nadine Heindl vom Büro für Kultur. Insofern, dass wohl auch im Rohrdorfer Theatersaal mehrheitlich hiesige Zuschauer anzutreffen waren und weniger aus dem unmittelbaren Stadtgebiet. Hingegen es nach Großholzleute weitaus mehr Isnyer zöge. Warum das so ist, könne sie auch noch nicht abschließend sagen. Das Projekt bleibe weiterhin spannend.

„Woher kennen Sie mich ‐ aus dem Fernsehen?“, beantwortete Eixenberger ihre Frage im gleichen Atemzug selbst. Um nachzulegen mit, dann würde sie jetzt wenigstens einmal diejenigen sehen, die sie auf dem Bildschirm anschauen. Als Feuerwehrkommandantin in der ZDF-Herzkino-Serie „Marie fängt Feuer“ oder aktuell in „Toni, männlich, Hebamme ‐ Mächtig schwanger“. So wie sie als resolute Marie zupackt, so gibt sie sich als Kabarettistin und Comedian. Sehr frech, sehr offen und extrem wandelbar, was szenische Rollenspiele angehen. 1987 in Tegernsee geboren, am Schliersee aufgewachsen, ist sie beheimatet im Bayerischen. In einem „Dahoam“, das sie am liebsten und am besten nie verlassen würde ‐ auch, wenn sie quasi nie daheim sei auf Grund des ausgefüllten Spielplans quer durch den Freistaat. Sie beherrscht das Hin und Her zwischen Erzähltem aus ihrem Leben und den frei erfundenen Einbildungen, die einem nicht als solche erscheinen, perfekt und geradezu nahtlos.

Seltsamer Geruch in der Wohnung

Wenn sie wieder einmal nach Monaten ihr Dahoam aufsucht, die Tür zur Wohnung öffnet und sie bei aller Vorfreude einen seltsamen Geruch wahrnimmt. Ungefähr so, wenn sich eine dritte Grundschulklasse nach dem Sport die Schuhe ausziehe. Zwischendrin erfährt ihr Publikum, dass sie einst Kunst als Leistungsfach hatte und so hängt da ein Bild an der Wand, hinter dem es nicht mehr wirklich gut aussieht. „Schwarzer Schimmel oder später Impressionismus“ analysiert sie das, was Joseph Beuys unter seinem legendären Satz „Jeder Mensch ist ein Künstler“ abgehakt hätte. Nüchtern betrachtet ‐ ein Sanierungsfall.

Von dort geht es weiter mit dem deutschlandweiten Lehrkräftemangel und wie kaum anders zu erwarten, mit dem aussichtslosen Unterfangen, heutzutage einen Handwerker zu ordern. Hier brilliert Eixenberger mit Rollenspielen, die sie wie aus dem Nichts inszeniert und persifliert. Dafür ist sie sich auch nicht zu schade, ihr monatelang antrainiertes Bauchfett unter dem Shirt hervorquellen zu lassen.

Kurze, knackige Pointen

Mit kurzen knackigen Pointen erzielt sie die größten Lachsalven. So wenn ein Vater und selbst Handwerker zum Schüler sagt: „Aus Holz bist du jedenfalls nicht. Holz arbeitet!“ Sie durchleuchtet die „allgemeine Brauchtumsverwüstung“, wenn Hexe, Zombie und Sternsinger plötzlich alle drei vor der Haustüre stehen und palavern. Um von dort über 2018 in England eingerichtete Ministerium für Einsamkeit zur in Schieflage geratenen und mittlerweile geschlossenen Seniorenresidenz in Schliersee zu switchen.

Von der „Duschtoilette mit Benutzerprofil“ hin zur aberwitzigen Wohnungssuche in der Münchner Innenstadt. Denn schließlich will Eixenberger doch mal wohin, wo das Leben tobt. Nur strandet sie genau wieder dort, wo alles begann ‐ beim Bild an der Wand und dem üblen Geruch, was ein „Dahoam“ sein will.