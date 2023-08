Rohrdorf belegt beim Stadtradeln vordere Plätze

Wer seiner Gesundheit etwas Gutes tun will, lässt das Auto stehen und bewegt sich mit dem Fahrrad — ein Grundsatz, der in Rohrdorf offensichtlich beherzigt wird. Denn dort wurde sowohl vom Radfahrverein Concordia als auch von der Grundschule auch in diesem Jahr wieder das Stadtradeln unterstützt.

Insgesamt hat die Concordia 5672 Kilometer erradelt, was das Vorjahresergebnis um rund 2500 Kilometer übertraf. Das macht beeindruckende 709 Kilometer, die jeder der acht Radelnden durchschnittlich gefahren ist — eine tolle Teamleistung. In diesem Jahr wurde damit ein besonders gutes Ergebnis erzielt, denn bei den pro Kopf geradelten Kilometern konnte sich die Concordia über den dritten Platz in der Gesamtwertung der Kommune freuen.

Was die Gesamtwertung der insgesamt geradelten Kilometern angeht, wurde der respektable zehnte Platz erreicht. Der zweite Platz in dieser Kategorie ging ebenfalls nach Rohrdorf: die Grundschule konnte sich mit einem Team von 65 Radelnden und stolzen 9697 Kilometern darüber freuen. So wurde in Rohrdorf auch in diesem Jahr wieder ein wichtiger Beitrag für Klima und Umwelt geleistet und außerdem jede Menge Co2 eingespart. Herzlichen Glückwunsch an die beiden erfolgreichen Teams — weiter so im nächsten Jahr.