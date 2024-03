Ein Abend unter dem Motto „Legendär“

Die Musikkapelle Roggenzell gibt ihr Osterkonzert am Sonntag, 31. März. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, der Einlass in die Turn- und Festhalle erfolgt ab 19 Uhr.

Die Dirigentin Alisa Heutmann stellt ihr zweites Osterkonzert mit der Musikkapelle Roggenzell unter den Titel „Legendär“. Die Konzertbesucher können sich auf eine vielfältige Auswahl von Stücken freuen, von den jedes von einer Art „Legende“ inspiriert wurde, heißt es in der Mitteilung der Musikkapelle.

Im Programm stehen Ikonen und Persönlichkeiten mit ihren Geschichten und Schicksalen im Vordergrund, die uns immer wieder begegnen und begleiten. Es werden legendäre Charaktere präsentiert, deren Existenz oder Taten im Lauf der Generationen unzählige Male in Büchern, Filmen oder Opern erzählt wurden.

„Robin Hood“, der Held der Armen aus dem Sherwood Forest, wurde zur Legende, indem er von den reichen Unterdrückern stahl, um das Erbeutete unter den Ärmsten zu verteilen, und der spanische Volksheld „Zorro“ kämpfte gegen die Ungerechtigkeit der Machthaber. In „Fantasy on Bizet’s Carmen“ tritt zudem Stephanie Bucher, die als Solistin in ihre ehemalige Musikkapelle zurückkehrt, mit einem Flötensolo und ihrem musikalischen Können in den Vordergrund.

Andere Werke im Programm sind legendär wegen der Berühmtheit ihrer Komponisten. Ob fiktive, echte oder weniger bekannte Personen wie in dem Musical „Ein Amerikaner in Paris“ von George Gershwin, dem Stück „Danzón Nr. 2“ von Arturo Márquez oder der „Dynamic Ouverture“ von Franco Cesarini: Die Musikkapelle Roggenzell nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die Welt der Persönlichkeiten.

Die Kartenreservierung ist bei Ingrid Magino unter Telefon 07528/7439 möglich und die Abholung zu folgenden Zeiten in der „Alten Schule“ in Roggenzell (gegenüber Kirche): am Sonntag, 24. März, von 10 bis 12 Uhr, am Gründonnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr, am Karfreitag von 10 bis 12 Uhr und am Karsamstag von 14 bis 16 Uhr. Karten für das Osterkonzert der Musikkapelle Roggenzell gibt es im Vorverkauf auch im Lindaupark.