Robin Stiefel und Felix Groseker holen Titel

Die 33. Auflage der Tennis–Stadtmeisterschaft im Einzel wurde am Wochenende auf der Anlage des Tennisclub Leutkirch ausgetragen.

Die Turnierleitung um TCL–Sportwart Jürgen Bärtle freute sich über 83 Anmeldungen, davon 4 Damen und 79 Herren. Das Traditionsturnier wird seit 2010 als Leistungsklassenturnier ausgetragen. Von den ausgeschriebenen 14 Konkurrenzen konnten 8 ausgetragen werden. Die Schirmherrschaft übernahm wiederum Oberbürgermeister Hans–Jörg Henle, der bei der Siegerehrung von Waldemar Westermayer vertreten wurde. Die anwesenden Tennisfreunde durften an allen drei Turniertagen tolles Tennis auf hohem Niveau genießen, wenn auch die heißen Temperaturen von den Akteuren alles abverlangte.

Die Damenkonkurrenz konnte Jasmin Zollikofer aus Aichstetten für sich entscheiden.

Im stark besetzten Herren A–Feld standen sich im Finale der an Nr.2 gesetzte Joel Pascal Stuböck (Spfr Schwendi) und Robin Stiefel (TC Kempten/Nr.3) gegenüber. Stiefel konnte seine gute Form bestätigen und sicherte sich mit seinem druckvollen Powertennis den Titel durch einen 6:2,6:3–Erfolg.

Bei den Herren B (15 Spieler am Start) zogen der an Nr.3 gesetzte Julian Eisele (TC Bad Waldsee ) und Felix Groseker aus Herlazhofen ins Endspiel ein. Nach anfänglichem Rückstand drehte Groseker das Match und gewann unter dem Jubel seiner zahlreichen Anhänger in zwei Sätzen. Im Feld der Herren C war Tim Krämer aus Aichstetten nicht zu stoppen, auch nicht im Finale von Rainer Eisele (TC Bad Waldsee).

Den Herren 40–Titel holte sich Alex Fried aus Bellenberg vor dem Ex–Leutkircher Vorjahressieger Georg Baumann.

Bei den Herren 50 schaffte es Erwin Real bis ins Finale, musste sich aber seinem Teamkamerad Markus Müller (beide spielen für Bad Waldsee in der Oberliga Herren 40) geschlagen geben.

Markus Holl (TC Kempten) heißt der Herren 55–Sieger vor Johann von Keussler (Darmstadt). Im Herren 65–Feld war Horst Staab vom TC Aitrach nicht zu bezwingen, Franz Eicher aus Birkenhard war mit dem Vizetitel zufrieden.

Der Vorsitzende des TC Leutkirch, Jörg Singhof, sprach bei der abschließenden Siegerehrung allen Teilnehmern, Helfern, Sponsoren, der Stadt Leutkirch, der Turnierleitung, dem Bewirtungsteam sowie Oberschiedsrichter Markus Ecker aus Burgrieden seinen herzlichen Dank aus.