„Schrebergärten in Reichenhofen wurden illegal vergrößert“ ‐ so lautete vor rund einem Monat der Titel eines Berichts über eine Kleingartenanlage in der Leutkircher Ortschaft. Zwischenzeitlich hat sich der Verpächter der Fläche, die katholische Kirche, zur Situation vor Ort geäußert. Dadurch wird unter anderem klar, wie es überhaupt zur widerrechtlichen Vergrößerung kommen konnte.

Schrebergärten seit mehr als 50 Jahren

Seit mehr als 50 Jahren gibt es in Reichenhofen beim Ortsausgang Richtung Unterzeil mehrere Schrebergärten. In den vergangenen Jahren wurde diese Gartenanlage über den im Bebauungsplan vorgesehenen Bereich erweitert, worüber sich mindestens einer der Anwohner der angrenzenden Wohnsiedlung ärgert. Laut ihm geht es mehreren anderen, die sich nicht in die Öffentlichkeit trauen, ebenso.

Gegenüber der Redaktion weist er darauf hin, dass die Baubehörde der Stadt bereits vor mehr als drei Jahren in Kenntnis darüber gesetzt wurde, dass das im Bebauungsplan ausgewiesene Areal überschritten und die Anlage damit widerrechtlich erweitert wurde. Und dass dort eine Vielzahl von Gartenlauben errichtet worden seien, die so in Größe, Nutzung und Anzahl nach baurechtlichen Vorgaben nicht erlaubt seien.

Fläche gehört der Kirche

Eigentümerin und Verpächterin der Gartenanlage ist die katholische Pfarrstelle Reichenhofen, vertreten durch die Grund- und Bauverwaltung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, wie deren Sprecher Markus Waggershauser erklärt.

„Die Anlage in Reichenhofen besteht seit den 1960er-Jahren. Durch Renaturierungsmaßnahmen im Jahr 2019 mussten Gärten auf städtischem Grund entlang der Wurzacher Ach zurückgebaut werden. Für zwei verbliebene Nutzer fand sich in Absprache mit dem landwirtschaftlichen Pächter eine pragmatische Lösung auf dem Grundstück der Pfarrstelle im Anschluss an die bestehenden Gärten“, so Waggershauser.

Beschwerde als Auslöser

Dass das so nicht erlaubt war, sei erst nach der Beschwerde des Anwohners bemerkt worden. „Gemeinsame Recherchen von Diözese und Stadt Leutkirch haben ergeben, dass der inzwischen im Jahr 1991 verabschiedete Bebauungsplan eine Begrenzung der Gartenanlage definierte und dass sich der Gartenbereich durch die Erweiterung um etwa 400 Quadratmeter über diese hinaus entwickelt hatte“, erklärt Waggershauser.

Um Klarheit zu schaffen, habe man auf eigene Kosten die Vermessung der Anlage beauftragt und die beiden betroffenen Pächter aufgefordert, den Rückbau ihrer Parzellen zeitnah zu veranlassen. Bei der Suche nach einer Ersatzfläche hofft die Diözese auch auf die Hilfe der Stadtverwaltung.

Mängel auf zwei Parzellen

Mit Blick auf den Vorwurf des Anwohners, dass darüber hinaus in der Anlage eine Vielzahl von Gartenlauben errichtet worden seien, die so in Größe, Nutzung und Anzahl nach baurechtlichen Vorgaben nicht erlaubt seien, erklärt Waggershauser:

Bei der Überprüfung durch Stadt und Diözese haben sich auch die Mängel wegen nicht ordnungsgemäßer Bauten und Lagerungen, die der Nachbar beanstandet hatte, in zwei der zehn Parzellen im bebauungsplankonformen Teil bestätigt. Markus Waggershauser

Die Grund- und Bauverwaltung der Diözese habe mit den betroffenen Pächtern deswegen bereits Kontakt aufgenommen. Die konkreten amtlichen Verfügungen der Stadt als untere Baurechtsbehörde stehen demnach aber noch aus.

Problem soll zeitnah behoben werden

Grundsätzlich, so Waggershauser, sei man von Seiten des Grundstückseigentümers bestrebt und bereit, „das in seiner Macht Stehende in die Wege zu leiten, um das Problem im Sinne des Bebauungsplans, der Anwohner und der Pächter zeitnah zu beheben.“ Der Pfarrstelle sei daran gelegen, dass rechtliche Vorgaben eingehalten werden, dass die verschiedenen Pächter und die Anwohner in gegenseitiger Rücksichtnahme und ohne Beeinträchtigungen die jeweiligen Grundstücke nutzen können ‐ „aber auch, dass die Pächter durch die Erträge der Gärten aktiv etwas zu ihrem Lebensunterhalt beisteuern können.“

Zwischenzeitlich ebenfalls erneut geäußert hat sich der Anwohner. Die Baurechtsbehörde sei schon im Juni 2020 zum ersten Mal darüber informiert worden, dass eine illegale Erweiterung erfolgte sowie eine Vielzahl an Hütten errichtet wurden, betont er.

Vorwurf der Untätigkeit

„Nachdem hierauf durch die Baubehörde keine Reaktion erfolgte, entwickelte sich im weiteren Verlauf ein wahrer Bauboom. Weitere Hütten, Freisitze, Überdachungen, Hüttenvergrößerungen und Innenausbauten mit Ofen erfolgten“, so der Anwohner. Die Untätigkeit aller Verantwortlichen habe diese Entwicklung befördert.

Der Anwohner vermutet, dass sich so schnell auch nichts tun wird: „Schneckentempo und Komplexität jedenfalls ist bereits angesagt, verbunden wohl mit der Hoffnung im Dornröschenschlaf verweilen zu können bis Gras über alles gewachsen ist.“