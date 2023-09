Seit mehr als 50 Jahren gibt es in Reichenhofen beim Ortsausgang Richtung Unterzeil mehrere Schrebergärten. In den vergangenen Jahren wurde diese Gartenanlage allerdings über den im Bebauungsplan vorgesehenen Bereich erweitert, worüber sich mindestens einer der Anwohner der angrenzenden Wohnsiedlung ärgert.

Nun sollen die betreffenden Bereiche zurückgebaut werden. Vor mehreren Jahren gab es hier schon einmal Ärger wegen Kleingärten.

Fläche widerrechtlich erweitert

Nicht jeder kann sich ein Haus mit Garten leisten. Wer sich trotzdem regelmäßig im Grünen erholen möchte und dabei auch noch etwas Obst oder Gemüse anbauen möchte, für den kann ein Schrebergarten eine gute Möglichkeit sein. Soweit, so unproblematisch. Mit Blick auf die Gartenanlage in Reichenhofen fühlt sich aber mindestens ein Anwohner — laut ihm geht es mehreren Nachbarn ebenso — von der Situation dort gestört.

Gegenüber der Redaktion weist er darauf hin, dass die Baubehörde der Stadt bereits vor mehr als drei Jahren in Kenntnis darüber gesetzt wurde, dass das im Bebauungsplan ausgewiesene Areal und damit widerrechtlich erweitert wurde. Und dass dort eine Vielzahl von Gartenlauben errichtet worden seien, die so in Größe, Nutzung und Anzahl nach baurechtlichen Vorgaben nicht erlaubt seien.

Beschwerde bei oberer Baubehörde

Allerdings, so der Anwohner, sei die Stadt untätig geblieben. „Daraufhin haben wir uns bei der oberen Baubehörde in Tübingen und bei dem Verpächter beschwert. Diese hat uns das nach einer Ortsbesichtigung und einer eingehenden rechtlichen Prüfung vollumfänglich bestätigt und die Stadt angewiesen, dagegen vorzugehen“, so der Anwohner.

Auf SZ–Anfrage bestätigt die Stadtverwaltung, dass man um die Situation wisse. Die Erweiterung im östlichen Bereich der Gärten über die im Bebauungsplan vorgesehene Fläche erfolgte voraussichtlich ab 2021, erklärt Jacqueline Zenker, die bei der Verwaltung unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Es habe hierzu bereits mehrere Ortstermine gegeben, unter anderem auch mit dem Grundstückseigentümer und Verpächter dieser Flächen.

Schwierige Suche nach Ersatzflächen

„Es erfolgte eine Vermessung vor Ort durch ein qualifiziertes Vermessungsbüro, um unter anderem die ,Erweiterungsfläche’ festzustellen. Diese Fläche wurden ausgepflockt, und mit den betroffenen Pächtern wurde die Räumung besprochen“, so Zenker weiter. Die schwierige Suche nach Ersatzflächen für diese Pächter laufe derzeit.

Eigentümer der Fläche ist wohl die Diözese Rottenburg–Stuttgart. Die Redaktion hat deren Pressestelle bereits Mitte vergangener Woche um eine Stellungnahme gebeten. Bis zum Redaktionsschluss am Dienstag äußerte sich die Diözese dazu allerdings nicht. So bleibt auch die Frage offen, wie es dazu kommen konnte, dass die Schrebergärten unrechtmäßig erweitert wurden.

Keine nachbarschützenden Rechte verletzt

Zutreffend ist, wie die Stadtverwaltung einräumt, dass die Stadt vom Regierungspräsidium Tübingen als zuständige Fachaufsichtsbehörde aufgefordert wurde, dafür Sorge zu tragen, dass die baulichen Anlagen innerhalb der grundsätzlich rechtmäßigen Schrebergartenflächen — also etwa die zu großen Gartenlauben — teilweise zurückgebaut werden. „Im Übrigen wurde festgestellt, dass keine nachbarschützenden Rechte verletzt sind“, betont Zenker.

Die Stadt werde nun „im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben rechtmäßige Zustände“ herstellen. Zeitliche Angaben dazu seien aber schwierig, da neben den gesetzlichen Vorgaben auch die Interessen der Nutzer der Schrebergärten zu berücksichtigen seien.

Schrebergärten seit mindestens 1968

Klar ist, so Zenker, dass die „Erweiterungsfläche“ vollständig zurückgebaut werden muss. Mit Blick auf die angemahnte Größe der Gartenlauben dort erklärt Zenker, dass die „bebauungsplankonformen Flächen“ zwar für eine Schrebergartennutzung erhalten bleiben werden, „allerdings sind die baulichen Anlagen teilweise zurückzubauen“.

Grundsätzlich gebe es die Schrebergärten in diesem Bereich aber bereits mindestens seit 1968. Also noch vor der Wohnbebauung im angrenzenden Bereich.

Keine Probleme mehr bekannt

Weitere Gärten auf städtischer Fläche gab es in diesem Bereich außerdem entlang der Wurzacher Ach, so Zenker. „Bereits im Jahre 2020, unmittelbar nach Bekanntwerden der Problematik, wurden diese Schrebergärten nach Aufforderung durch die Stadt komplett zurückgebaut.“

Die hierüber hinausgehenden Begleiterscheinungen — wie etwa Lärm, Müll, sonstige Hinterlassenschaften, Wohnmobilnutzung, Parkflächen — seien über das Ordnungsamt der Stadt zur Anzeige gebracht worden. „Seither gab es insoweit keine uns bekannten Probleme mehr. Es erfolgte überdies eine Renaturierung entlang der Wurzacher Ach und die Parksituation wurde deutlich verbessert.“