Reger Wechsel in der Vorstandschaft

Wie jedes Jahr üblich fand zwei Tage nach Aschermittwoch die Generalversammlung der Musikkapelle Diepoldshofen statt.

In ihrer Jahresbilanz blickten sowohl Vorstand Dominik König, als auch Dirigent Luis Lau auf die zahlreichen musikalischen und kameradschaftlichen Aktivitäten im vergangenen Jahr zurück. Dazu gehörte vor allem im Frühjahr das Gemeinschaftskonzert mit der Musikkapelle Eggmannsried, die zwei Fahneneinmärsche beim Musikfestle in Reichenhofen und beim 100-jährigen Jubiläum des Musikverein Bierlingen sowie das Sommer Open Air Ende Juli.

Über diese und weitere Auftritte berichtete Schriftführer Christian Lau und Kassier Christian Haag wies eine ausgeglichene Kasse für das vergangene Jahr auf.

Der Ortsvorsteher der Gemeinde Diepoldshofen, Josef Mahler, führte nach Entlastung der gesamten Vorstandschaft die an der Tagesordnung stehenden Wahlen durch.

Gleich geblieben sind Dominik König als 1. Vorstand und die beiden Beisitzer Florian Lau (Getränkewart) und Stefan Steinhauser (Essensbeauftragter). Alle anderen Posten wurden entweder neu besetzt oder es wurde durchgewechselt. Florian Veser, der die letzten Jahre Beisitzer war, übernahm von Christoph Waizenegger den Posten als 2. Vorstand, welcher wiederrum Christian Lau als Schriftführer ablöste. Andreas Schindler übernahm von Christian Haag das Amt als Kassier und Selina Veser von Vera Hörmann das Amt der Jugendleiterin. Neu dabei als Beisitzer ist Fabian König.

Auch dieses Jahr hat die Musikkapelle Diepoldshofen wieder einige Auftritte im Kalender stehen. Als nächstes steht am 16.03.2024 das Frühjahrskonzert zusammen mit der Musikkapelle Hofs in der Festhalle Diepoldshofen an.