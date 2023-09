Red Cadillacs aus Neuravensburg — On Tour mit Boogie–Woogie

Die Sommerpause hat für die Boogies der Red Cadillacs vom SV Neuravensburg 1928 ein Ende. Als Auftakt für die nach den Schulferien neu beginnenden Kurse trafen sich die ersten Heimkehrer bzw. die Daheimgebliebenen zur Premiere von „Red Cadillacs — On Tour“ beim Edeka Esslinger in Weißensberg. Mit Kaffee und Butterbrezel gestärkt, wurde unter dem jubelnden Beifall vieler begeisterter Wochenendeinkäufern eine kleine Boogie–Woogie Show getanzt. Nach einer kleinen Verschnaufpause gab es dann noch die von den Zuschauern gewünschte Zugabe.

Nächste Station war Wangen. Vor dem ArgenCenter folgte die nächste Tanzeinlage, bevor es auf der kleinen Bühne an der Eselmühle weiter ging. Bei strahlendem Sonnenschein waren die dort verweilenden Gäste von den Boogie–Vorführungen sehr angetan, so dass dort länger als geplant getanzt wurde. Der Abschluss der Boogie Shows in Wangen folgte vor den Augen vieler Cafégästen und Wochenendbummlern auf dem gut gefüllten Rathausplatz.

Der Abschluss folgte dann in Neuravensburg, wo mit einem Gläschen Sekt die gelungene Premiere gefeiert wurde.

Wem es in und um Neuravensburg und Wangen auf die Musik aus den goldenen 50er Jahren in den Beinen zuckt, hat die Möglichkeit im „Boeckeler Stadel“ im ersten OG in der Bodenseestraße 64, 88239 Neuravensburg beim neuen Einsteigerkurs am Dienstag, 12. September immer dienstags von 19 bis 20 Uhr mit anschließendem Aufbaukurs (jeweils sechs Abende) teilzunehmen.

Die Kurse werden von Karl–Heinz Pfeifer (Trainer B, zweifacher Landesmeister und ehemaliger Zweiter der Weltrangliste) geleitet, dem Rock´n´Roll und Boogie–Woogie (Boogie–Woogie ist der „original Rock´n´Roll der 50er Jahre) seit Jahrzehnten eine Herzensangelegenheit ist. Sein Motto: „Wir wollen allen tanzbegeisterten das umfall–freie Tanzen auf Boogie Musik beibringen. Spaß und Qualität stehen bei uns im Vordergrund.“

Bei den Red Cadillacs gibt es auch Formationen, in denen jeder, der möchte, im Rahmen seiner persönlichen Möglichkeiten mittanzen und auch bei Showauftritten teilnehmen kann. „Wir sind keine Weltmeister, sondern möchten mit unserem Tanzen die Zuschauer mit auf eine Zeitreise in die goldenen 50er Jahre mitnehmen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Wer Interesse hat, meldet sich bei den Red Cadillacs oder kommt einfach vorbei. Weitere Infos unter www.sv–neuravensburg.de oder Mail an [email protected].