Der Widerstand gegen Windkraft in Argenbühl formiert sich. So hat die Bürgerinitiative (BI) bei ihrer Infoveranstaltung zu den im Dorfer- und Siggener Wald geplanten Windkraftanlagen bekannt gegeben, dass sie in nächster Zeit einen Verein „zur Bewahrung der Natur“ gründen will. Nimmt man die Anzahl der Mitgliedsanträge, das Ergebnis einer BI-Umfrage und die Stimmung bei der Veranstaltung im Ratzenrieder Josefshaus als Gradmesser, könnten die Windkraftgegner auf breite Unterstützung bauen.

Gut 100 Interessierte

Mehr als hundert Interessierte folgten der Einladung der Bürgerinitiative (BI) Windkraft Argenbühl am Freitagabend, die Sitzplätze im Saal reichten nicht aus. Laut BI-Vertreter Berthold Büchele sollte die Infoveranstaltung „kritische Argumente gegen die Windkraft aufzeigen, die bislang zu wenig erwähnt worden sind“. Dazu hatte der Veranstalter Redner aufgeboten, die zu Themen wie Lärm und Naturschutz sowie zu möglichen Folgen für Landschaft, Gesundheit und den Wert von Immobilien sprachen.

Verein „Pro Natur Argenbühl“

Am Ende der gut zweistündigen Veranstaltung kündigte Büchele die Gründung des Vereins „Pro Natur Argenbühl“ an. Über ihn soll der Widerstand gegen die Windkraftpläne im Waldgebiet zwischen Ratzenried und Siggen koordiniert und der „Kampf für den Erhalt der Natur“ gegebenenfalls auch mit juristischen Mitteln geführt werden. Laut BI unterschrieben bereits am Freitagabend 85 Interessierte im Josefshaus einen Mitgliedsantrag, weitere Formulare seien für Bekannte mitgenommen worden. Ein ausführlicher Bericht über die Infoveranstaltung folgt.