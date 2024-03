Neuer Defibrillator in Ratzenried

Auf Initiative des TSV Ratzenried und mit Unterstützung der Bürger- und Sozialstiftung Argenbühl ist ein Defibrillator im Vorraum der Ratzenrieder Turnhalle in Betrieb genommen worden. Der Defibrillator ist öffentlich zugänglich, so hat im Notfall auch jeder die Möglichkeit, auf das Gerät zuzugreifen. „Eine gute Sache, die aber hoffentlich nie genutzt werden muss“, schreibt der TSV in der Pressemitteilung.