Der TSV Ratzenried steht gut dar

Die Aula der Schule in Ratzenried war anlässlich der Generalversammlung des Turn- und Sportvereins vergangenen Freitag gut gefüllt. Zahlreiche Mitglieder sind gekommen, um ihr Interesse an einer der „wichtigsten Veranstaltung des Vereins“ zu bekunden. So bezeichnete Tobias Müller, Vorsitzender im Bereich Verwaltung, das Treffen.

„Schließlich werden vor allem hier die personellen und inhaltlichen Strukturen eines intakten und damit erfolgreichen Vereinslebens entschieden“, sagte Müller. In seinem Geschäftsbericht des Jahres 2023 beschrieb Müller das breit gefächerte Angebot des Vereins - ob Turnen, Fitness und Gesundheitssport, Radsport, Tanzen oder Fußball. All diese Bereiche seien dafür verantwortlich, dass sich der Verein mit rund 600 Mitgliedern, zum größten Verein in Ratzenried entwickelt habe.

Als „großartige und wichtige Anschaffung“ beschrieb Müller die Bestellung eines Defibrillators, der sowohl dem Sportverein als auch den Schützen und der Schule zur Verfügung stehen soll. Demnächst werde das Gerät im Eingangsbereich des Schulgebäudes installiert. Eine entsprechende Einweisung für Trainer, Übungsleiter und Interessierten seien geplant.

„Je mehr Freude wir anderen machen, desto mehr Freude kehrt ins eigene Herz zurück“, mit diesem Spruch sprach Tobias Müller das Thema Ehrenamt an und die Findung der Neubesetzung von zwei Vorstandsposten. Viele Gedanken und Gespräche hätten schließlich zum Erfolg geführt.

Für den Vorsitzenden der Abteilung Fußball stellte sich Rolf Mösch zur Verfügung und löst damit den bisherigen Inhaber dieses Amtes, Jürgen Sigg, ab. Michaela Spies bekleidet in Zukunft den Posten der Vorsitzenden im Bereich Verwaltung und löst nach zwölf Jahren Amtszeit Tobias Müller ab. Alle neuen und bleibenden Amtsträger wurden einstimmig durch Handzeichen von den anwesenden Mitgliedern gewählt.

Kerstin Steidle, vom Bereich Freizeit schwärmte vom „beachen“ und würde sich wünschen, dass der Platz, der mittwochs von den Mitgliedern genutzt wird, auch außerhalb dieser Zeit von anderen Leuten genutzt wird. Ein Angebot für Kinder, das die Vorsitzende vor zwei Jahren ins Leben gerufen habe, mit Spielen und anderen Angeboten sei gescheitert. „Aber nicht, weil es an Übungsleitern gemangelt hat, sondern weil es keine Anmeldungen von Kindern gab“, so Steidle. Man werde im Frühjahr erneut einen Aufruf starten.

Mit eindrucksvollen Videos und Bildern überzeugte Franz Walser die Anwesenden vom Können der Tanzgruppe den „Boogie-Rätzzz“.

Kassier Peter Reischmann betonte, dass der Verein finanziell gut aufgestellt sei. Er ermutigte die Abteilungen dazu, sich nicht zu scheuen, Anträge für Anschaffungen zu stellen, die zum Wohle des Sports sinnvoll seien.

Stolz und mit großer Freude ehrte Tobias Müller einige Mitglieder des Vereins Als „Karin für alle Fälle“ bezeichnete Tobias Müller Beisitzerin und Kassier, Karin Durach. Für 20 Jahre Ehrenamt in vielen Bereichen des Vereins bekam sie die goldene Ehrennadel.

Ohne deren Wissen und zur Überraschung der beiden, bekamen die scheidenden Vorsitzenden Tobias Müller und Jürgen Sigg noch gebührende Ansprachen und Ehrennadeln in Gold für ihren langjährigen Einsatz. Zum neuen Ehrenmitglied wurde Alfons Schele ernannt, der seit 1970 dem Verein zur Seite steht.