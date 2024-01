Argenbühler Bürgerinitiative macht gegen Windkraft mobil

Die Gegner der geplanten Windkraftanlagen im Dorfer und Sigger Wald machen mobil. Bei einer Infoveranstaltung im Ratzenrieder Josefshaus kündigte die Bürgerinitiative (BI) Windkraft Argenbühl die Gründung eines Vereins an, mit dem der Widerstand koordiniert werden soll. Neben diversen Vorträgen zu möglichen negativen Folgen für Mensch und Natur gab es auch Vorwürfe in Richtung hiesige Politik.

Vorher-Nachher-Bilder als Einstimmung

Auf den Tischen am Eingang liegen Landschaftsaufnahmen, zum Vergleich ohne und mit Windräder. Daneben eine Unterschriftenliste und Mitgliedsanträge für einen neuen Verein „Pro Natur Argenbühl“. Ausgelegt ist auch ein Infoblatt zur Windenergieplanung, als „Kritik und Diskussionsgrundlage zur Informationsbroschüre der Gemeinde“. Reichlich Material also zur Einstimmung auf den jüngsten Infoabend der BI Windkraft im Saal des Ratzenrieder Josefshauses, der die über hundert Interessierten nicht fassen kann.

Um die Folgen der geplanten Windräder fürs Landschaftsbild zu verdeutlichen, zeigte die BI einige Vergleichsbilder. (Foto: bee )

Eingeladen hatte die Bürgerinitiative, damit „Gesichtspunkte zur Sprache kommen, die bei der Gemeindeinformation Mitte November nicht oder kaum erwähnt wurden“. Daran knüpft Berthold Büchele in seiner Begrüßung an. Die „Darstellung von Meinung und Gegenmeinung sei bislang unbefriedigend abgelaufen“, so der BI-Vertreter. 50 Argumente gegen Windkraft habe man zuletzt dem Gemeinderat geschickt, keines davon sei diskutiert worden. „Das ist für eine Demokratie bedauerlich“, sagt Büchele. Und:

Wir verstehen unter Bürgerbeteiligung eine, die für den Menschen denkt. Berthold Büchele

Damit ist der Ton für den Abend gesetzt.

Stellungnahme der Diözese wird gelobt

Noch mehr, als der bekannte Ratzenrieder Heimatpfleger und Musikforscher die Diözese für eine „erste kritische Einstellung von ziemlich weit oben“ lobt. Deren bischöfliches Ordinariat war, laut einem Artikel von Argenbühls Pfarrer Rupert Willburger vor einigen Wochen im Amtsblatt, vom Kirchengemeinderat Siggen zu den Windkraftplänen angefragt worden, weil ein Windrad auf einem Waldgrundstück der Siggener Pfarrei stehen könnte.

Die Antwort, laut Gemeindeblatt: Obwohl die Diözese den Weg zu erneuerbaren Energien grundsätzlich unterstütze, genehmige man den Bau eines Windkraftrads auf einem kirchlichen Grundstück nur, „wenn die Anwohner/innen damit einverstanden sind und es keine Einwände und Widerstände gibt“. Damit habe sich die Frage, ob auf dem Waldflurstück der Kirchengemeinde ein Windkraftrad geplant und gebaut werden kann, von selbst beantwortet, so Willburger im Amtsblatt. Die anderen Grundstückseigentümer sind die Fürstenhäuser Wolfegg und Siggen.

Fachvorträge zu Themen wie Lärm, Landschaft und Gesundheit

Zurück ins Josefshaus, wo es mit einem mehrminütigen Video weitergeht. Dieses zeigt mit Text unterlegte Aufnahmen der Naturvielfalt Argenbühls und endet mit dem Satz: „Windkraft in Argenbühl ist keine grüne Energie, sondern Verrat an uns allen.“ Es folgen mehrere Referenten, welche die BI als Fachleute angekündigt hatte und die zu Themen wie Naturschutz, Landschaftsbild, Lärm, Wind, Gesundheit und Geld reden.

Den Anfang macht Armin Kohler vom Verein Entwicklung Lebensraum Kißlegg (ELK), der auch die dort geplanten Windkraftanlagen begleitet. Laut dem Waltershofener verstößt das rund 36 Hektar große und für die Windräder vorgesehene Gebiet im Dorfer und Sigger Wald, das im Regionalplan als Vorrangfläche für Naturschutz, Landschaftspflege und besondere Waldfunktionen ausgewiesen ist, grundsätzlich gegen die Ziele des Landesentwicklungsplans. Kohler beschreibt zudem diverse negative Folgen des Baus, des Betriebs und der Entsorgung von Windrädern für Natur- und Artenschutz und das Ökosystem des Waldes. Und er schließt mit dem Rat an die Zuhörer: „Kritisch bleiben, vernetzen, Probleme melden und nicht locker lassen.“

Kritik an den Angaben im Windatlas

Technisch wird es beim anschließenden Vortrag von Peter Herrmann. Der frühere IHK-Sachverständige aus Siggen bezeichnet die Werte aus dem baden-württembergischen Windatlas, der eine Entscheidungsgrundlage für Investoren darstellt, als „überzogen“ - auch vor dem Hintergrund, dass in Windatlanten aus Nachbar(bundes)ländern niedrigere Werte stünden. Sein Fazit: Auch knapp 300 Meter hoch geplante Windräder zwischen Ratzenried und Siggen ergeben wegen des fehlenden Winds keinen Sinn.

Berthold Büchele (rechts) begrüßt die Interessierten, die zur Infoveranstaltung der Bürgerinitiative Windkraft Argenbühl ins Ratzenrieder Josefshaus gekommen sind. (Foto: bee )

Nachdem Büchele die CO2-Bilanz von Windrädern wegen deren Herstellung, des Transports und der dafür nötigen Infrastruktur als „fragwürdig“ bezeichnet hat, ist Silvia Kreiter an der Reihe. Die Ergotherapeutin aus Ratzenried spricht über gesundheitliche Auswirkungen von Windkraftanlagen. Es geht um Infraschall (unterhalb der menschlichen Hörschwelle), um Vibrationen, Luftdruckimpulse der Rotorblätter sowie um Mikroplastik und Feinstaub, die im Windradbetrieb entstehen würden. Die Lärmbelastung für die nächstgelegenen Siedlungen durch Windkraft vergleicht Kreiter mit dem Dauergeräusch eines „Staubsaugers, der nah am Haus steht“. Bei der Infoveranstaltung der Gemeinde im November hatte ein Gutachter nach einer Schallprognose insgesamt von „unbedenklichen Ergebnissen“ gesprochen.

Übers Geld wird auch gesprochen

Über finanzielle Aspekte von Windkraft spricht anschließend erneut Peter Herrmann. Laut dem Siggener seien die Verpächter mit „sechsstelligen Beträgen pro Jahr hier die einzigen Profiteure“ der Windkraft. Die Gemeinde werde zudem geringfügig über die Stromerzeugung mit vergütet. Und: Wegen der staatlichen Subventionen lohne sich Windkraft für Investoren auch an Stellen, wo der Wind nicht optimal sei. Kritisch und wenig lohnend sieht Herrmann dagegen die Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger. Auf das Allgäuer Landschaftsbild geht Berthold Büchele zum Abschluss der Vortragsreihe ein und spricht von negativen Auswirkungen für Naherholung und Tourismus: „An den Verlust des Reizes der Natur gewöhnt man sich nicht.“

Nach dem Aufruf, zum ab Ende Januar für zwei Monate ausliegenden Teilregionalplan Energie Stellung zu nehmen, wirbt der Ratzenrieder BI-Vertreter für den Beitritt zum Verein „Pro Natur Argenbühl“. Der soll bald gegründet werden und „Gegenwind“ zu den Windkraftplänen erzeugen. Büchele kündigt zudem an, gegebenenfalls einen Anwalt einzuschalten und eine Petition an den Landtag zu schicken: „Wir fechten das durch.“

BI geht von breiter Unterstützung aus

Die Infoveranstaltung scheint ihre Wirkung im Publikum nicht zu verfehlen. Laut BI unterschreiben 85 Zuhörer noch am selben Abend die ausgelegten Mitgliedsanträge, weitere Formulare seien für Bekannte mitgenommen worden. Büchele berichtet zudem von einer Aktion eines BI-Mitglieds, der 140 Unterschriften gegen Windkraft gesammelt habe, was drei Viertel aller Befragten entspreche. Für ihn ist das ein Zeichen, dass der angekündigte Verein auf breite Unterstützung in der Bevölkerung zählen kann.

Nach gut zwei Stunden endet die BI-Info: Erst mit einer kurzen Fragerunde, in der einige Zuhörer ihre Sorgen und Ängste vor den geplanten Windrädern kundtun. Dann mit dem Eindruck, dass das Thema „Windkraft in Argenbühl“ die Gemeinde noch eine ganze Weile in Atem halten könnte.