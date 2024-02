Rapunzel spendet über 3000 Euro an Herzenswünsche Allgäu

Legau / Lesedauer: 1 min

Die Auszubildenden von Rapunzel Naturkost in Legau haben in einer Gemeinschaftsaktion die Tombola für die Weihnachtsfeier des Bio-Pioniers organisiert. Den erzielten Erlös spenden sie komplett an den Verein Herzenswünsche Allgäu aus Kempten.