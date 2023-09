Radsportwoche der TSG Radabteilung im Markgräflerland

Bei herrlichstem Spätsommerwetter verbrachten 30 Radsportler der TSG Radabteilung ihre Radsportwoche im Markgräflerland. Das Markgräflerland, die Toskana Deutschlands, ist eine Region in Baden-Württemberg im äußersten Südwesten Deutschlands; angelehnt an den Schwarzwald grenzt sie im Westen an Frankreich und im Süden an die Schweiz. Prächtige Weinberge, ein mildes Klima, hügelige Landschaften und schöne Ortschaften prägen die Gegend. Die Radsportler fuhren in fünf Gruppen überwiegend mit Rennräder je nach Leistungsstand. Alle Tourenvorschläge waren von Pius Steinhauser bestens mit GPS Daten vorbereitet und wurden jeden Abend vorgestellt. Die Touren waren teilweise mit etlichen Höhenmetern anspruchsvoll, aber über dem Rhein in Frankreich auch recht flach.

Die Strecken waren ab 60 Kilometern und 700 Höhenmetern in Gruppe fünf, bis zu 160 Kilometer und 2600 Höhenmeter in Gruppe eins. Ziele waren der Feldberg, Rund um Mühlhausen, das Dreiländereck bei Basel und der Tuniberg mit dem Kaiserstuhl. Den Ruhetag nutzten die Teilnehmer für einen Ausflug mit dem Zug nach Freiburg oder zu einer Wanderung nach Badenweiler. Station war in Müllheim im Hotel Altes Spital mit sehr guter Verpflegung. Nach einer auch dem Super Wetter geschuldeten Woche dankten die Teilnehmer nach der Laudatio von Evelyn Bach den Organisatoren und Tourenleitern Karl Wolfgang und Pius Steinhauser für die hervorragenden Planungen. Vielen Dank auch den weiteren Tourenleitern Evelyn Bach, Günther Weiß und Freddy Hafner.