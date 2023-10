„Radeln und Helfen“ bei St. Anna in Leutkirch

Vor einigen Tagen wurde die Einrichtung St. Anna von einer Gruppe mit 25 Radler um den Extremsportler Melchior Müller besucht, die in ihren Fahrradsatteltaschen nicht nur Ersatzschlauch und Luftpumpe hatten, sondern auch einen Spendenscheck über 2000 Euro für St. Anna mitbrachten.

Die Radlergruppe um den Verein „Radeln und Helfen“ war in Buxheim gestartet, um an diesem Tag Spendengelder an verschiedene Einrichtungen zu verteilen. Der Verein „Radeln und Helfen“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, als oberstes Ziel so vielen Kindern wie möglich zu helfen. Dazu werden radsportliche Aktionen gestartet, verbunden mit Spendenaufrufen, immer nach dem Motto: „Jeder Kilometer auf dem Fahrrad zählt.“

Melchior Müller aus Buxheim hatte im Juli die sportliche Aktion in „in 50 Stunden nonstop 1000 Kilometer durch Deutschland“ über Radeln und Helfen sensationell gemeistert und hatte zu Spenden aufgerufen. Das Spenden-Echo war beispiellos: 20.700 Euro kamen für Melchior und seine Aktion zusammen und ein Teil davon sollte von der Radlergruppe auf ihrer Fahrt von Buxheim nach Leutkirch über Bad Grönenbach nach Memmingen verteilt werden.

Der erste Anlaufpunkt war die Stiftung St. Anna in Leutkirch und dort wurde die Gruppe vor dem schönen historischen Teehaus durch die Leitung empfangen. Jochen Narr und Fritz Langner gaben einen sehr nachhaltigen Eindruck von der wertvollen und wichtigen Arbeit der Stiftung: „Wir nehmen Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen auf und sie sollen in St. Anna einen sicheren Ort erfahren und sich wohl fühlen“ erläuterte Jochen Narr. „Wir halten ihr schwieriges Verhalten aus, geben ihnen Halt und vielleicht auch ein Fundament ihr zukünftiges Leben zu meistern“, fuhr er fort. Um das zu erreichen, werden viele sozial- und sonderpädagogische Ansätze eingesetzt, die guten Resultate bringen aber oft auch sehr kostspielig sind. Deshalb war die Spende mit 2000 Euro äußerst willkommen und bereits für konkrete Projekte vorgesehen.

Werner Utz von der Triathlon Abteilung des SVH hatte die Spende als Vorschlag auf den Tisch gebracht und hatte die Ehre den Scheck an die Heimleitung zu übergeben. „Wir denken, das Geld fällt auf einen fruchtbaren Boden bei Ihnen und tut Gutes“, war sein Übergabegruß. Die Radlergruppe verließ Leutkirch nachhaltig beeindruckt von der Arbeit in St. Anna.