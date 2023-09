Probenbeginn des Chors Taktzente unter der Leitung von Reinhard Prinz ist am Donnerstag, 14. September. Das Repertoire reicht von Rock, Pop, Jazz, Folk bis hin zu Songs aus Musicals. Näheres ist auf unserer Homepage „taktzente.net“ zu finden. Nach dem gelungenen Auftritt in der Kulturnacht probt der Chor laut Pressemitteilung für das Konzert „Tag der Chöre“ auf der Landesgartenschau 2024 in Wangen. In diesem Zusammenhang findet im Frühjahr nächsten Jahres ein Probenwochenende statt. Am Donnerstag, 30. November, gibt der Chor ein kleines Konzert im Giebelraum des Brennerwirts in Neuravensburg. Wer gerne singt und möglichst Chorerfahrung hat, kann zum Schnuppern an Proben teilnehmen. Der Chor trifft sich donnerstags um 19.45 Uhr im Musikraum der Berger Höhe Schule.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.