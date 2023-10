Deaf ist die englische Bezeichnung für taub, schwerhörig, gehörlos oder hörunfähig. Für diese Menschen gibt es laut Pascal Kleimeyer, Vorsitzender des Hörgeschädigtenzentrums Bodensee-Allgäu-Oberschwaben, deutschlandweit rund 15 Messen im Jahr, bei denen hörgehandicapte Menschen sich treffen, einkaufen können, aber als hörgeschädigte Selbstständige auch verkaufen. Acht Jahre nach der ersten Messe in Wangen ist am Samstag nun die zweite gewesen ‐ in der Sporthalle in Primisweiler, zu der 28 Aussteller, einer davon aus Griechenland, und rund 400 Besucher anreisten.

Draußen, entlang des Blauseewegs, drängten sich die parkenden Autos. Ihre Kennzeichen wiesen sie aus. Sie kamen aus Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, dem gesamten süddeutschen Raum von Stuttgart bis hinter München, ja sogar aus dem Ruhrgebiet. Vor der Sporthalle gab es eine Imbissbude und ein Zelt, drinnen war es ruhig. Die Menschen unterhielten sich über die Gebärdensprache ‐ für die Reporterin unverständlich, aber dank Gebärdendolmetscherin Ursula Erfurth aus Kaufbeuren, die alles geduldig übersetzte, war Teilhabe doch möglich.

Verein hat rund 100 Mitglieder in der Region

Pascal Kleimeyer ist seit einem Jahr Vorsitzender des Vereins Hörgeschädigtenzentrum Bodensee-Allgäu-Oberschwaben mit seinen 100 Mitgliedern, der die Messe organisiert ‐ üblicherweise in Großstädten, aber eben auch in Wangen.

Wir haben hier viele Verbindungen bis München, die Schweiz und nach Österreich, aber auch in der Bodensee-Region selbst, erzählte der 34-Jährige, der eigentlich aus Dortmund stammt, den aber „die Liebe ins Allgäu und nach Kempten verschleppt“ hat.

Dort arbeitet Kleimeyer jetzt in der Elektroanfertigung.

Die Messe sei Treffpunkt, aber auch ein Beleg dafür, was hörgehandicapte Menschen als Selbstständige leisten. Von ihnen gibt es nach Schätzungen Kleimeyers in Deutschland 150 bis 200. In Primisweiler sind es die „typischen“ Dinge, wie Feueralarme oder Klingeln, die über Licht funktionieren, oder eine spezielle Notruf App, die gezeigt werden. Da ist aber auch das Reisebüro für Gehörlose, gegründet von zwei hörenden Brüdern mit gehörlosen Eltern, das in der Zwischenzeit auch Ableger mit hörgehandicapten Kollegen in München und Essen hat.

Da sind die zahlreichen Aussteller, die von selbstgemachten Handtaschen und Geldbeuteln über Comiczeichnungen oder Filme für Gehörlose, Schweizer Schokolade, Wasseraufbereitungsanlagen, Nahrungsergänzungsmittel bis hin zu Luft- und Raumreinigern vieles parat halten.

Ansprechpartner für den Digital-Kompass war vor Ort

Unter den Ausstellern ist auch die Wangenerin und einstige Vorgängerin Kleimeyers, Cornelia Rädler, die Kochzubehör veräußert. Im Übrigen auch für Hörende. Von ihnen sind es aber nur wenige, die die Messe besuchen. Einer davon ist Siegbert Schlor. Er ist in Wangen Ansprechpartner für den Digital-Kompass, ein vom Bund gefördertes Projekt zur Vermittlung digitaler Kompetenzen. Schlor kümmert sich dabei um die digitale Teilhabe für Menschen mit besonderem Aufklärungsbedarf und damit auch um Menschen mit Hörbeeinträchtigung. Auch die Behindertenbeauftragte des Landes, Sabrina Kupka, besuchte die Messe.

„Wir werden im kommenden Jahr auch bei der Landesgartenschau dabei sein“, erzählt Kleimeyer. Dort gibt es dann die nächste Gelegenheit, den Verein Hörgeschädigtenzentrum Bodensee-Allgäu-Oberschwaben und seine Mitglieder kennenzulernen.