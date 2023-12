Die wundersame Wandlung einer Rotlichtgröße

Auch in diesem Jahr heißt es nach Weihnachten in Primisweiler wieder „Vorhang auf und Bühne frei“. Die Theatergruppe spielt in dieser Theatersaison das Stück „Der fast keusche Josef“ - eine Komödie in drei Akten von Cornelia Willinger:

Wolfgang Josef Raublinger liebt seinen Amüsierbetrieb und alle Arten des Glücksspiels. Erst kürzlich hat er von einem Stammkunden ein Gestüt samt Pferden und Hausmeister zum Ausgleich für dessen horrende Spielschulden „übernommen“. Auf diesem idyllischen Landsitz lebt er nun, zusammen mit seiner frommen Schwester Anna, die nach seinem Herzinfarkt zu ihm gezogen ist, um sich um ihn zu kümmern. Mit strenger Hand führt er als charismatische Rotlichtgröße sein Reich. Anna leidet indes sehr unter dem unsittlichen Lebenswandel ihres Bruders. All ihre Anstrengungen, Wolfgang davon abzubringen, verlaufen erfolglos. Erst ein Reitunfall scheint die Wende zu bringen. Trotz schwerer Gehirnerschütterung fühlt sich Wolfgang plötzlich wie neugeboren. Er beginnt auf wunderbare Art und Weise, sein Leben grundlegend umzukrempeln.

Insgesamt sind sechs Aufführungen geplant: 27. und 29. Dezember, sowie am 5., 6. und 7. Januar 2024. Am 30. Dezember findet nachmittags die Seniorenvorstellung statt (Uhrzeiten und weitere Details bitte der Homepage www.theatergruppe-primisweiler.de entnehmen).

Karten können vorab reserviert werden (0175/9675863, Montag bis Freitag, 18 bis 20 Uhr, auch über Whatsapp) oder per Mail über [email protected].