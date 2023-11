Prall gefüllte Halle und begeistertes Publikum

Seit 1993 Jahren ist der Show- und Stimmungsabend fester Bestandteil des Jahresprogramms beim Musikverein Arnach. Unter der Leitung von Berthold Hiemer haben die Musikanten am 28. Oktober erneut ein buntes Programm von traditioneller Polka über verschiedene Solo- und Gesangseinlagen bis hin zu modernen, rockigen Rhythmen geboten.

In einigen Passagen unterstützt durch Stefan Braun, beziehungsweise Jochen Jöchle, führte der Dirigent selbst durch einen gelungenen und unterhaltsamen Abend und war daneben mehrfach als Sänger bei den zahlreichen Gesangstiteln in unterschiedlichsten Besetzungen mit im Einsatz. Als Solisten standen unter anderem als „Baritone in der Nacht“ Alexander Müller und Martin Fimpel sowie Gerhard Längst und Alexander Mayer an der vereinseigenen, von Reinhold Buffler konstruierten „Tuba für zwei“ mit dem Solo „Bass´t scho“ im Mittelpunkt.

Der erste Programmteil mündete in mehreren bekannten Songs wie „Africa“ von Toto, dem Rocky-Film-Titel „Eye of the Tiger“ szenisch untermalt von vier jungen „Boxtalenten“ des Musikvereins, „The Best“ der früheren Rock-Legende Tina Turner oder einer Zusammenstellung der Titel „Let me entertain you“ beziehungsweise „Angels“ von Robbie Williams und lies hier bereits die Gäste beschwingt mitsingen und schunkeln.

Und auch nach der Pause brachten die Musikanten die Stimmung mit verschiedensten Einlagen weiter zum Kochen. Das bereits erwähnte Tubasolo, tanzende griechische Götter zu Udo Jürgens „Griechischem Wein“, Showgirls mit Zylinder bei „New York, New York“, oder auch die gelungene gesangliche Darbietung der „MVA Ladies“ sind hier nur einige Beispiele.

Zu vorgerückter Stunde forderten die Zuhörer jedenfalls immer noch Zugaben zum offensichtlich kurzweiligen Programm. Ein herzliches Dankeschön gilt dem begeisterten Publikum genauso wie allen Solisten, Mitwirkenden und Helfern rund um den Stimmungsabend.