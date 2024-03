Praktische Hilfe nach der Geburt

Vermutlich löst nichts mehr Glücksgefühle in uns aus wie die Geburt eines eigenen Kindes. Ein neuer Mensch ist in unserem Leben und bereichert fortan den Familienalltag. Dieses kleine Wesen ist hundertprozent abhängig von all unserer Fürsorge, Präsenz und Nähe. Das kann manchmal sehr zehrend und (über)fordernd sein. Frischgebackene Mamas sehnen sich daher nach kleinen Pausen um versäumten Schlaf nachzuholen, um mal in Ruhe und am Stück Dinge zu erledigen oder um zur Rückbildung zu gehen, etc.... „Wichtig ist, dass sich Mütter immer wieder mit Kraft und Energie auftanken, um die Bedürfnisse von Baby und Geschwisterkinder zeitnah und passgenau erfüllen zu können“, so die Sozialpädagogin Corinna Muderer, die seit 13 Jahren das Angebot wellcome im Altkreis Wangen koordiniert.

wellcome bietet diese kleinen Atempausen Familien im ersten Lebensjahr an. Einmal die Woche für 2-3 Stunden kommt eine ehrenamtliche Helferin um die Eltern zu entlasten. Sie geht mit dem Baby spazieren, spielt mit dem Geschwisterkind oder hört einfach zu. Ein Einsatz endet nach ca. 5 Monaten.

Möchten Sie sich ehrenamtlich für Familien mit kleinen Kindern engagieren? Möchten Sie ein Teil von dem Dorf sein, das es braucht um ein Kind groß zu ziehen? Sie sind liebevoll, feinfühlig und wertschätzend? Wohnen im Raum Wangen und sind mobil? Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme! Beratung, Begleitung, Austauschtreffen, Versicherung und Fahrtkostenerstattung sind selbstverständlich! Ich freue mich auf Sie! wellcome Allgäu- Corinna Muderer- 07561/9852391- www.stiftung-st-anna.de/wellcome