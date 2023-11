Mord an 13-jähriger Sonja Hurler im Jahr 1981: Ermittler haben neue Spur

Neue Hinweise zu Gewaltverbrechen

Kempten / Lesedauer: 1 min

42 Jahre nach einem ungelösten Mord in Kempten stellen Polizei und Staatsanwaltschaft neue Ermittlungsansätze vor. (Foto: dpa )

Das Mädchen saß im Sommer 1981 mit der Mutter in Kempten in einer Gaststätte. Es kam zum Streit. Die 13-Jährige verließ das Gebäude und wollte zu ihrer Oma. Dort kam sie nie an.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 09:06 Von: Deutsche Presse-Agentur