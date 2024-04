Meine Heimat

Platz 1 für Ried beim Automobilslalom

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Beim Automobilslalom in Röthis/Österreich, konnte sich Matthias Ried vom MSC Leutkirch den ersten Platz in seiner Klasse sichern. Bei seinem Saisonstart ging er in der leicht Verbessert Klasse V bis 2000m³ mit seinem Opel Manta B an den Start.