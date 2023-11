Pinguine fressen Krebstier

Die Waldburg-Zeil Fachkliniken Wangen begrüßten kürzlich die 27-jährige Sarah aus Koblenz, eine bemerkenswerte junge Frau, die einen außergewöhnlichen Lebensweg hinter sich hat.

Sarah leidet an Mukoviszidose und hat bereits eine erfolgreiche Lungentransplantation hinter sich. Vor der Transplantation war sie so schwer krank, dass sie auf lebenserhaltende Maßnahmen wie Sauerstoff, Beatmung und Infusionen angewiesen war. Durch die Transplantation konnte sie im wahrsten Sinne des Wortes, wieder „aufatmen“ und ein neues Leben beginnen. Doch ihr Schicksal hielt noch weitere Prüfungen für sie bereit. Mitten in der COVID-19-Pandemie erhielt sie die schockierende Diagnose Krebs.

Wieder stellte sie sich mutig ihrem Schicksal und kämpfte unermüdlich gegen die Krankheit. Leider erwiesen sich Chemotherapie und Antikörpertherapie als wirkungslos. In ihrer schwierigen Situation erhielt Sarah eine zweite Chance auf das Leben durch eine Spende von T-Zellen (Immunzellen) eines Spenders. Diese Therapie schien nun Erfolg zu versprechen.

Zu Beginn der Chemotherapie bekam Sarah von ihrer guten Freundin Hanna ein eigens bedrucktes T-Shirt, mit dem Aufdruck „Pinguine fressen Krebstiere“, geschenkt. Sarah trug das T-Shirt voller Stolz und teilte es mit ihrer Social-Media Community, und die Resonanz war überwältigend.

Dies führte zur Idee, den sogenannten Pinguinkuh-Online-Shop zu eröffnen. Alle Einnahmen aus dem Verkauf werden für einen guten Zweck gespendet. Die Motivation hinter dem Pinguinkuh-Shop geht über den reinen Verkauf von T-Shirts, Kuscheltieren, Taschen etcetra hinaus. Das Team möchte nicht nur Sarahs Kampf gegen den Krebs mental unterstützen, sondern auch anderen Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, zusätzliche Kraft und Motivation geben. Die Motive sollen ein Symbol der Hoffnung für alle Unterstützer und Kämpfer gegen den Krebs werden.

Sarah, Hannah und ihr Team haben auf ihrer beeindruckenden Reise durch Deutschland bereits 50 Kliniken besucht und über 8.000 Kuscheltiere an Krankenhäuser verschenkt. Maximilian Späth, Danielle De Schryver und Sarah Schnell freuten sich die Seelentröster und Motivation-Pinguine stellvertretend für die Kinder und Jugendliche der Rehabilitationsklinik und der Klinik für Pädiatrische Pneumologie und Allergologie entgegennehmen zu dürfen.