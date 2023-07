Picknickkonzert des Liederkranz Kißlegg auf der Seebühne

Abendsonne und warme Temperaturen, ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt und die vielen Picknickdecken der zahlreichen Besucher boten beste Voraussetzungen für einen besonderen Abend im Strandbad Kißlegg.

Zur Eröffnung zeigte der Kinderchor der Grundschule Kißlegg unter der Leitung von Ulrike Killat mit großer Freude sein Können. Sehr textsicher sangen die Kinder das spanische Lied „Un poquito cantas“, bewiesen, dass man das Frühlingslied „Alle Vögel sind schon da“ durchaus auch im Sommer singen darf, „weil es so schön ist“ und unterhielten bestens mit eigenen Ansagen zwischen den Liedern. Eine tolle Leistung der 28 Kinder aus den Klassenstufen 1 bis 4, die mit viel Applaus belohnt wurde und im gemeinsamem Schlusslied mit den Sängerinnen und Sänger des Liederkranz Kißlegg das zeigte, was Singen ausmacht: „Singen macht Spaß und Singen tut gut, Singen macht froh und Singen macht Mut“.

Anschließend gab der Canto Classico mit einigen Melodien aus verschiedenen Musicals einen Vorgeschmack auf das bevorstehende Konzert im Herbst. „Das Phantom der Oper“ oder „Memories“ aus Cats wurden von traditionellen Liedern ergänzt. Die Modern Voices zeigten mit dem temporeichen, rockigen Song „Let me entertain you“ von Robbie Williams, dem abwechslungsreichen und gesangstechnisch sehr anspruchsvollen Medley aus dem Musical „Wicked“, arrangiert von Chorleiter Wenzel Weiland, bis hin zum Klassiker „Over the Rainbow“ von Judy Garland die große Bandbreite ihres Repertoires.

Ein Höhepunkt war schließlich der Auftritt der Gruppe GETSTUFFED — „Rhythm, Schrott and Voices“ — die Mischung aus mitreißenden Rhythmen, perfekt aufeinander abgestimmt und der tolle Gesang der sechs Männer aus Kißlegg sorgten für großen Jubel beim Publikum. Erst nach mehreren Zugaben durften sie die Bühne wieder freigeben für den Abschluss durch die JazzSingers und ModernVoices. Der Liederkranz Kißlegg unter der Leitung von Wenzel Weiland möchte sich nochmals ganz herzlich bei allen Akteuren für den gelungenen Abend bedanken, sowie beim Publikum für das zahlreiche Kommen, den Applaus und die wertschätzende Spendenbereitschaft. Die nächsten Konzerttermine der Chöre sind der Auftritt bei der Kulturnacht Wangen am 4. August und das Herbstkonzert des Canto Classico am 21. Oktober im Neuen Schloss Kißlegg.